TFF Başkanı Büyükekşi'den 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, beIN Sports'un canlı yayın konuğu oldu.

Büyükekşi, Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonlukları için yaptıkları başvuru için şu anda bir çalışmaları olmadığını söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE İNCELEYİP YOL PLANI HAZIRLAYACAĞIZ"

Mehmet Büyükekşi, TFF'nin acil konuları olduğunu ancak bu başvuruyu da önümüzdeki günlerde inceleyeceklerini ifade ederek, "Biz her gece neredeyse 11-12'de federasyondan çıkıyoruz. Çok acil konular var. Bu konu hala gündemimize gelmedi. Bu konuda bir çalışma yapmadık. 1.5 yıl önce müracaat yapılmış. Bunu önümüzdeki günlerde inceleyeceğiz, ona göre bir yol planı hazırlayacağız. Şu anda bu konuda herhangi bir şey söyleyemeyeceğim." dedi.