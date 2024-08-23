TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 3.Lig Kulüpler Birliği heyetini kabul etti

Spor

Belediye Kütahyaspor Başkanı Osman Altınkaya ve 3.Lig Kulüpler Birliği heyeti, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret ettiler. 3.Lig'de mücadele eden kulüplerin yaşadığı ve aşılamayan sorunlar üzerine yoğunlaşılan toplantı neticesinde TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, daha önce belirttiği gibi bu sorunların çözülmesi için ivedilikle adımlar atılacağını söyledi. - KÜTAHYA