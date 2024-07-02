TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avusturya Futbol Federasyonu Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avusturya Futbol Federasyonu Başkanı ile görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşılaşacağı müsabakanın öncesinde Avusturya Futbol Federasyonu Başkanı Klaus Mitterdorfer ile bir araya geldi. Leipzig Stadyumu'nda gerçekleşen görüşmede başkanlar, karşılaşma için birbirlerine başarılar diledi ve dostluk mesajları verdi.

02.07.2024 22:08
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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, maç öncesi Avusturya Futbol Federasyonu Başkanı Klaus Mitterdorfer ile bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu'nda Avusturya ile karşılaşacağı müsabakanın öncesinde Avusturya Futbol Federasyonu Başkanı Klaus Mitterdorfer ile bir araya geldi.

Karşılaşmanın oynanacağı Leipzig Stadyumu'nda gerçekleşen görüşmede başkanlar, iki ülke için de büyük önem taşıyan karşılaşma için birbirlerine başarılar diledi. Dostluk mesajlarının verildiği görüşme, karşılıklı hediye takdimlerinin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avusturya Futbol Federasyonu Başkanı ile görüştü - Son Dakika

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