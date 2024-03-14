TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü - Son Dakika
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede EURO 2032'nin hazırlıkları ve Türkiye'nin diğer UEFA organizasyonlarına ev sahipliği yapma ihtimalleri değerlendirildi. Ayrıca, Mehmet Büyükekşi ve Aleksander Ceferin, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ile oynayacakları özel müsabakayı birlikte izlemeye karar verdiler.

14.03.2024 17:37
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile bir araya geldi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da gerçekleştirilen görüşmede Büyükekşi ile Ceferin gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulundu. Görüşmede TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt de yer aldı.

Türkiye'nin İtalya ile ortak ev sahipliği çerçevesinde düzenleyeceği 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Aleksander Ceferin, Başkan Büyükekşi ile diğer UEFA organizasyonlarının Türkiye'de gerçekleştirilmesi ihtimallerini değerlendirdi.

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Ceferin ile 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili hazırlıklarımızı konuştuk. Dünyanın en önemli 3 spor organizasyonundan birisine İtalya ile birlikte Türkiye'de ev sahipliği yapacak olmamızdan dolayı devletimizin bu konuya ne kadar önem verdiğini, ilgili bakanlıklarımızın sorumluluk alanlarıyla ilgili ciddiyetle sürdürdükleri planlamalarını UEFA ile paylaştık. Geçen hafta TFF olarak ev sahipliği yaptığımız ve UEFA, Avrupa Kulüpler Birliği ile Süper Lig kulüplerimizin yetkililerinin katıldığı Avrupa kupalarının yeni formatına dair bilgilendirme toplantısının sonuçlarını değerlendirdik. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile ilgili son hazırlıkları gözden geçirdik. EURO 2032'nin yanı sıra Türkiye olarak ev sahipliği yapabileceğimiz diğer UEFA organizasyonlarının ön görüşmelerini yaptık." ifadelerini kullandı.

Mehmet Büyükekşi ve Aleksander Ceferin, A Milli Takım'ın 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 22 Mart Cuma günü Budapeşte'de Macaristan ile oynayacağı özel müsabakayı Puskas Arena'da beraber izlemeyi de kararlaştırdı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile görüştü - Son Dakika

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