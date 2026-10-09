TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, istifa kararının gerekçesini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, istifa kararının gerekçesini açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, istifa kararının gerekçesini açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeleri Mecnun Otyakmaz, Mustafa Temel Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin istifa etti. TFF Başkanvekili Otyakmaz, genel kurul teklifinin kabul görmediğini belirterek istifa ettiklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kendisiyle birlikte yönetim kurulu üyeleri Mustafa Temel Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin'in istifa ettiğini açıkladı.

TFF'DE İSTİFA RÜZGARI

Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Otyakmaz, toplantıda bazı yönetim kurulu üyelerinin olağanüstü genel kurul istediğinin altını çizdi.

''GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLUŞUNCA...''

Genel kurul teklifinin kabul görmediğini belirten Otyakmaz, "Biz de devam etmenin anlamı olmadığını düşündük. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa kararı verdik. Ben istifa ettim. Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin istifa etti. Geride kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbolu için her şey çok daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşeTFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe Kritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdiKritik toplantı öncesi Hacıosmanoğlu'nun keyfi yerinde! Çocuklarla fotoğraf çektirdi TFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konuTFF'de kritik zirve! İşte Türk futbolunun kaderini belirleyecek 3 konu Burak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık işin içine devletimiz girdiBurak Yılmaz'dan MHK sorusuna bomba yanıt: Artık işin içine devletimiz girdi
Türkiye Futbol FederasyonuMecnun OtyakmazMustafa TemelBilal ArslanMurat ŞahinFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • mücahid mücahid:
    Mafya gibi !! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vincenzo Montella, Adana Demirspor’daki 330 bin euroluk alacağını sildi Vincenzo Montella, Adana Demirspor'daki 330 bin euroluk alacağını sildi
Bu adam nasıl durdurulacak Yamal’ın görüntüleri olay oldu Bu adam nasıl durdurulacak? Yamal'ın görüntüleri olay oldu
“Arap Emrah“ın suç örgütüne şafak baskını 34 kişi gözaltına alındı "Arap Emrah"ın suç örgütüne şafak baskını! 34 kişi gözaltına alındı
5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı 5 kişiye mezar olan binanın betonundan deniz kabukları çıktı
Atilla Taş’ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler Atilla Taş'ın kızının ölümüyle ilgili kafa karıştıran sözler
Başkentte alarm Halka “Kış gelmeden şehri terk edin“ uyarısı Başkentte alarm! Halka "Kış gelmeden şehri terk edin" uyarısı
19:08
Maltepe’de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
Maltepe'de çöken binaya ilişkin soruşturmada 2 tutuklama
19:02
Galatasaray’da sürpriz 11
Galatasaray'da sürpriz 11
18:33
TFF’den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
TFF'den açıklama: Montella ile yollar ayrıldı
18:13
TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe
TFF seçim kararını verdi: 6 istifa peş peşe
17:42
Memur ve emekli ne kadar zam alacak İşte masadaki rakamlar
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte masadaki rakamlar
17:10
5 milyarlık servete el konuldu 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
5 milyarlık servete el konuldu! 86 arsa, 34 tarla, 18 ev, 7 dükkan...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2026 19:20:17. #.0.3#
SON DAKİKA: TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, istifa kararının gerekçesini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei