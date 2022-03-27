TFF'den Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a cevap - Son Dakika
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TFF'den Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a cevap

27.03.2022 16:57
TFF'den Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a cevap

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı açıklamalara cevap verdi.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Burak Elmas'ın, 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, üyelerin eleştirilerine yanıt verdiği konuşmasında, Federasyonumuzu ziyaretine ilişkin olarak açıklamaları olmuştur. Sayın Elmas'ın Federasyonumuzla ilgili daha önce gündeme getirdiği iddiaları gibi, 'masaya yumruk vurma' ve bahsettiği diyaloglar da hayal ürünüdür. TFF Başkanı'nın odasında, kurumlara yakışır şekilde ve son derece nezaket ölçülerinde geçen görüşmeyle ilgili, sürekli "Yer yerinden oynar" yaklaşımıyla hareket edilerek, Federasyonumuzun zan altında bırakılma ve yıpratılmaya çalışma çabalarını kabul etmemiz mümkün değildir."


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Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Galatasaray, Burak Elmas, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor TFF'den Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a cevap - Son Dakika


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