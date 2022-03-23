TFF, EURO 2028 finallerinin ev sahipliği için UEFA'ya başvuru yaptı - Son Dakika
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TFF, EURO 2028 finallerinin ev sahipliği için UEFA'ya başvuru yaptı

23.03.2022 17:18
TFF, EURO 2028 finallerinin ev sahipliği için UEFA'ya başvuru yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2028 Avrupa Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunun yapıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2028 Avrupa Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunun yapıldığını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunu yaptı. UEFA, önümüzdeki süreçte aday ülkelerin dosyalarını değerlendirdikten sonra EURO 2028 ev sahipliği ile ilgili kararını verecek." ifadelerini kullandı.

İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler (Birleşik Krallık) ortaklığının yanı sıra İrlanda Cumhuriyeti'nin futbol federasyonları da 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2028) ev sahipliği için ortak başvuru yaptı.

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Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı Son Dakika: TFF, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'de düzenlenmesi için başvuru yaptı TFF, 2028 Avrupa Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunun yapıldığını bildirdi. TFF, 2028 Avrupa Şampiyonası finallerinin Türkiye'de düzenlenmesi için UEFA'ya resmi adaylık başvurusunun yapıldığını bildirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Federasyonu, Türkiye, UEFA, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TFF, EURO 2028 finallerinin ev sahipliği için UEFA'ya başvuru yaptı - Son Dakika


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