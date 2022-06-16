Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten taraftarlara transfer mesajı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten taraftarlara transfer mesajı Açıklaması

16.06.2022 10:54
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten taraftarlara transfer mesajı Açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, sarı-kırmızılı taraftarların memnun olacağı bir kadro kuracaklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, sarı-kırmızılı taraftarların memnun olacağı bir kadro kuracaklarını söyledi.

Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu ve Olağan Mali Genel Kurulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Galatasaray'ın birikmiş problemlerinin olduğunu belirterek, "Buna odaklanarak seçime hazırlandık. Genel kurul üyelerimize ve taraftarlarımıza anlattık. Onlar da teveccüh ederek bizi seçti. Artık görev bizde. Biz de gerekeni yapacağız." dedi.

Sarı-kırmızılı ekibin kadrosuna yapılacak takviyeler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Özbek, "Transferleri önünüzdeki günlerde açıklayacağız. Taraftarın da memnun olacağı bir takım kuracağız." ifadelerini kullandı.

TFF başkanlık seçimine de değinen Özbek, " Mehmet Büyükekşi, Türk futbolu ve iş dünyası için çok önemli bir isim. Kurduğu yönetim de çok kuvvetli. Kendisiyle Kulüpler Birliği Vakfında Türk futboluyla ilgili bazı problemleri tartıştık. Olaylara yaklaşımıyla, şeffaflığıyla öne çıkıyor. Başarılı olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükekşi'nin görevinde başarılı olması için bütün kulüplerin destek vermesi gerektiğini vurgulayan Özbek, "Yapılan son toplantıda ortaya çıkan büyük bir destek var. Çalışma sürecinde de bu desteği göreceğini düşünüyorum. Ben iyi geçeceğini düşünüyorum. Mehmet Bey içimizden gelen biri, dolayısıyla problemleri çok yakından biliyor." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı Galatasaray'da başkan Dursun Özbek ve yönetimi mazbatalarını aldı
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten taraftarlara transfer mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:50 Barbie filminde Ken bebeği canlandıran Ryan Gosling imaj değişikliğine gitti! Hayranları yeni haline eksi puan verdi
15:48 Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi!
15:44 Erdoğan, 2023 seçimleri için talimatı verdi: Bunu başarırsak seçimden önce seçimi kazanmış oluruz
15:43 Van Gölü'nde, Van Gölü küçük mercan balığının ilk kez siyah-beyaz rengine rastlandı
15:27 Baba dizisinin başrol oyuncusu Hakan Kurtaş aşka geldi! Sevgilisiyle öpüştüğü fotoğrafını paylaştı
15:16 Mezuniyet kutlaması yapılan yat karaya vurdu! Gençlerin o anı kamerada
15:06 Kızıl Gezegen'de yaşam belirtisi arıyorlardı, tek bulabildikleri çöp oldu!
14:44 Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Mehmet Büyükekşi kimdir? İşte hakkındaki tüm bilgiler
14:42 Terörist başı Öcalan'a destek yürüyüşünde polise yumruk atan DBP'li Saliha Aydeniz'in fezlekesi Meclis'e gidiyor
14:40 Putin şimdi de gözünü kutup bölgesine dikti! Arktik bölgesinde askeri üslerin inşası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 16:00:50. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten taraftarlara transfer mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement