TFF Olağanüstü Seçimli ve Mali Genel Kurulu, yarın 10.00'da Ankara'da yapılacak. Eğer çoğunluk sağlanamazsa genel kurul, 17 Haziran Cuma günü aynı yer ve saate gerçekleşecek. TFF'den daha önce yapılan açıklamada, başkan adaylığı için Ufuk Akçekaya, Ramazan Ataş, Mehmet Büyükekşi , Gökhan Kızıltan, Sedat Olca, Hayati Özgül, Ayhan Sağaltıcı , Cemal Tarancı ve Hüseyin Yangın 'ın başvurduğu belirtilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › TFF yeni başkanını seçiyor - Son Dakika

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