TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı - Son Dakika
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TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı

18.07.2022 22:22
TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunda (MHK) görev dağılımı gerçekleştirildi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sabri Çelik başkanlığında yapılan ilk toplantının ardından Merkez Hakem Kurulunda oluşan görev dağılımı şöyle:

Sabri Çelik: Başkan, PMİK (Profesyonel Müsabaka İcra Kurulu)

Murat Ilgaz: Başkan Vekili, PMİK, EPAK (Eğitim Planlama Alt Komisyonu) Üyesi, VAR ve 3. Bölge Sorumlusu

Ahmet İbanoğlu: PMİK ve 5. Bölge Sorumlusu

Bülent Gökçü: 1. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Plaj Futbolu Sorumlusu

Aytekin Durmaz: 2. Bölge Sorumlusu ve EPAK Başkanı

Baki Tuncay Akkın: 4. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve BAL Sorumlusu

İsmail Köse: 6. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Futsal Sorumlusu

Aynur Aysun Akar: 7. Bölge Sorumlusu, EPAK Üyesi ve Kadın Hakemler Sorumlusu

Recep Sürhat Müniroğlu: 8. Bölge Sorumlusu ve EPAK Üyesi

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Ilgaz, Sabri Çelik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı - Son Dakika
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