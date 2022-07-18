TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Sabri Çelik başkanlığında yapılan ilk toplantının ardından Merkez Hakem Kurulunda oluşan görev dağılımı şöyle:

Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Murat Ilgaz, Sabri Çelik, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › TFF Merkez Hakem Kurulunda görev dağılımı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.