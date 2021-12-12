TFF, Metin Gören'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Futbol Federasyonu, TSYD Ankara Şubesinin eski başkanı Metin Gören'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, TSYD Ankara Şubesinin eski başkanı Metin Gören'in vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı. TFF'nin mesajında "Türk spor basınının değerli isimlerinden, TSYD Ankara Şubesi eski başkanı, Genç Milli Takımımızda da forma giyen eski futbolcu Metin Gören'in vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Adana Demirspor ve Ankara Şekerspor kulüplerinde oynayan Metin Gören, uzun yıllar spor yazarlığı ve yorumculuğu yaparak Türk sporuna katkıda bulunmuştu. Merhum Metin Gören'e Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, basın ve spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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