Dünkü facia sonrası masaları yumruklayan Hamit Altıntop: Ben sorumluyum ya, biz hocayla devam ediyoruz - Son Dakika
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Dünkü facia sonrası masaları yumruklayan Hamit Altıntop: Ben sorumluyum ya, biz hocayla devam ediyoruz

26.09.2022 10:06

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, Faroe Adaları karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından katıldığı canlı yayındaki agresif davranışlarda bulundu. Oldukça öfkeli olan ve konuşurken masaya vuran Altıntop'un A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile ilgili haberlere çıkışarak, "Ben sorumluyum ya, biz hocayla devam ediyoruz" dedi.

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup maçında Faroe Adaları'na 2-1 yenilen A Milli Futbol Takımı, herkesi şaşkına çeviren bir sonuca imza attı. Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, sinirlerine hakim olamadı.

ALTINTOP'UN SİNİRLİ TAVRI BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz hakkındaki haberlere kızan Altıntop, "Ben sorumluyum ya. Biz hocayla devam ediyoruz." ifadelerini kullanırken, takımdaki genç oyunculara sahip çıkılması ve destek olunması gerektiğinin altını çizdi. Canlı yayında konuşurken masaya vurarak ve hiddetli şekilde konuşan Altıntop'un bu üslubu, birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.

Hamit Altıntop'un maç sonu açıklamaları şöyle:

"BİZ HOCAYLA DEVAM EDİYORUZ"

"İstişaremizden sonra diyorum ki, ya biz yola devam ediyoruz. Biz kararlıyız. Burada hiçbir soru işareti var mı? Ben diyorum ki, burada bir iddia. Benim yorumum bu iddiayı kapatır ya. Bunun 15 yerde gündem olması başka ne olabilir arkadaşlar? Ben sorumluyum ya. Biz hocayla devam ediyoruz."

"BUNUN KİME NE FAYDASI VAR?"

"Ya arkadaşlar yine diyorum. Gerçek bu. Başkan ve sorumlu kişi yönetimdir federasyonda. Biz buradayız ve hocayla devam ediyoruz. Siz bana derseniz, bu yeterli değil, bunu kabul etmiyoruz. Tamam düşünürüz, tartışırız, anlatırız. Biri yayında diyor ki, kulağıma bir haber geldi, yarın bir gün göreceksiniz, hocamız haber bekliyor. Aslında oradan değil de buradan haber bekliyor. Bunun kime ne faydası var?"

"BUNLARI GÖRMÜYOR MUYUZ?"

"Çocukların desteğe ihtiyacı olduğunu görmüyor muyuz ya? Ne kadar psikolojik iniş, çıkışlardan geçtiğini görmüyor muyuz? Eren Elmalı'nın gelişim içinde olduğunu, İsmail'in profesyonelliğin kavramını anlaması için geçişte olduğunu görmüyor muyuz? Yunus Akgün, evet değerli, çok kıymetli ama Avrupa seviyesinde olmadığını görmüyor muyuz? Kerem çok iyi bir sezondan sonra devamını getirmek için daha çok çalışmak istediğini görmüyor muyuz? Bunları görmüyor muyuz ya?"

"VAN'DAKİ 10 YAŞINDAKİ ÇOCUK DA BU SİSTEME İNANMALI"

"Merih'le, Çağlar olmadığında orada zorlandığımızı görmüyor muyuz? Rıdvan'ın kültür, lig, dil değişimine girdiğini görmüyor muyuz? Onların bize ihtiyaçları var. Ağzımızın içine bakıyorlar, diyorlar ki umarım bize doğru yolu gösterir, bana yardımcı olur diyor. Biz bunların gayreti içindeyiz. Yoksa tabii ki kupalara katılmak istiyoruz. İyi oynamak istiyoruz. Ama daha çok derdim, Van'daki 10 yaşındaki çocuk da bu sisteme inanmalı. Ben yetenekliysem, bu azmimle başarılı olabilirim. Doğru yerlere gelebilirim demeli."

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Hamit Altıntop, Faroe Adaları, Milli Takım, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünkü facia sonrası masaları yumruklayan Hamit Altıntop: Ben sorumluyum ya, biz hocayla devam ediyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünkü facia sonrası masaları yumruklayan Hamit Altıntop: Ben sorumluyum ya, biz hocayla devam ediyoruz - Son Dakika
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