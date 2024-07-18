TFF Başkanı Büyükekşi: Milli takımın başarıları Uluslar Ligi ve 2026 Dünya Kupası'nda da devam edecek

Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda uzun aradan sonra tüm Türkiye'ye milli coşkuyu yeniden yaşattığını belirterek milli takımın başarılarına Uluslar Ligi'nde ve 2026 Dünya Kupası'nda da devam edeceğine inandıklarını söyledi.

Ankara JW Marriott Hotel'de yapılan TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden aday olan Mehmet Büyükekşi, delegelere görev süresinde yaptıklarını sunumla anlattı.

Büyükekşi'nin konuşması öncesinde genel kurulda TFF'nin son 2 yılda yaptığı çalışmaların görüntüleri izletildi.

Büyükekşi, 16 Haziran 2022 yılında göreve seçildiklerini hatırlatarak "Göreve talip olurken 2 kritik hususun altını çizmiştim, Türk futbolunun ihtiyacı olan en önemli şeyin güven olduğunu, Türk futbolunun marka değerini artırmak için çalışmalar yürüteceğimi vurgulamıştım. Çünkü futbolun özünde sevgi ve tutku var. Futbol sahadaki rekabetin ötesine geçerek insanların bir araya gelmesini, dostluk ve kardeşliğin pekiştirilmesini sağlayan bir harç görevi görür." diye konuştu.

Önceki genel kurulda hedeflerinin sadece 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmak olmadığını, başarılı bir futbolla bu turnuvaya damga vurmak istediklerini açıkladıklarını ifade eden Büyükekşi, şöyle devam etti:

"2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda uzun aradan sonra milli coşkuyu milletimize yeniden yaşatmanın haklı gururunu tüm Türkiye olarak yaşadık. Ne mutlu ki turnuvayı takip eden tüm büyük otoriteler milli takımımızın EURO 2024'ün en etkileyici performansına imza attığı konusunda görüş birliği içerisindeler. Bilindiği gibi 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına tarihimizde ilk kez lider olarak ve play-off oynamadan doğrudan katılmak şansı elde ettik. Avrupa'nın en genç ve potansiyelli milli takımlarından birine sahip olmanın hep birlikte gururunu yaşadık."

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa'daki başarılarına devam edeceğini vurgulayan Büyükekşi, "A milli takımımız FIFA dünya sıralamasında biz göreve geldiğimizde 58. sıradaydı bugün FIFA yeni sıralamayı açıkladı, 26. sıraya geldik. Mili takım hepimizin göğsünü kabarttı ve inşallah bundan sonra da aynı şekilde devam edecek. A milli takımlarda erkek ve kadın futbolunda C klasmanından B klasmanına yükseldik. İnanıyoruz ki EURO 2024'teki başarılarımız Uluslar Ligi'nde ve 2026 Dünya Kupası'nda da aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ülkede yapılması için uzun yıllar çalışıldığını dile getiren Büyükekşi, "Sevindiren bir gelişme de ülkemizin EURO 2032'ye İtalya ile ortaklaşa ev sahipliği yapacak olmasıdır. Ayrıca şampiyonanın ülkemizin tanıtımıma yapacağı katkı da düşünüldüğünde gerçekten de heyecan verici bir tablo çıkıyor karşımıza. Bir ay boyunca Almanya'daydık. Gerçekten Türk seyirciler şampiyonaya damga vurdu. Türkiye'de yapılacak bir şampiyonanın da nasıl bize fayda sağlayacağını hepimiz çok iyi tahmin edebiliyoruz." şeklinde görüş belirtti.

"Avrupa kupalarına 5 kulübümüzle katılacağız"

2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finallerini Türkiye'ye getirdiklerine dikkati çeken Büyükekşi, "Dilerim ev sahipliği yapacağımız bu finallerde Türk takımlarını görmenin gururunu hep birlikte yaşarız. Milli takımlarımızın elde ettiği başarıların yanı sıra kulüplerimiz de geride kalan sezonda ülke puanına çok önemli katkı sağladı. Bu sayede UEFA ülke sıralamasında 22. sıradan 9. ülkeye yükseldik. Bu sezon Avrupa kupalarına 5 kulübümüzle katılacağız, inşallah daha fazla puan alıp ülke sıralamamızı yükseltme konusunda ilerleyeceğiz." dedi.

Hakemlerin performanslarını daha yukarıya çekmek ve yeni hakemler yetiştirmek için Türk futbolunda bir ilki gerçekleştirerek hakem akademisi kurduklarını ve dijital hakem atama sistemini geliştirdiklerini anlatan Büyükekşi, "Bu sayede mevcut sistemdeki adamcılığın önüne geçmeyi başardık. Ayrıca Avrupa'da İtalya'dan sonra ilk kez yarı otomatik ofsayt sistemini kullanan ülke olduk. Ofsayt tartışmalarını ortadan kaldırdık. Yine İspanya'dan sonra Avrupa'da ilk kez VAR kayıtlarını her hafta yayınlayan federasyon olduk." diye konuştu.

"Avrupa'nın en üst düzey liglerindeki yabancı VAR hakemleri ve gözlemcilerin Süper Lig'de görev almasını sağladık." diyen Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Transfer süreçlerini de dijitalleştirerek kulüplerimize kolaylık sağladık. Saha ve VAR hakemlerini ayırdık. Göreve geldiğimiz 2022 yılında kulüplerimizin harcamalarındaki belirsizlikler yüzünden transfer konusunda sıkıntılar yaşanıyordu. Yeni harcama limitlerini kulüplerin lehine revize ettik ve açıkladık. Yabancı sayısını kulüplerimizle istişare ederek çözüme kavuşturduk. Kulüplerimize gelir anlamında son 3 yılın en büyük katkısını sağlamış olduk."

"Gerginliğin önüne geçmeye çalıştık"

Süper Lig sponsorluk gelirlerini son bir yılda yüzde 125 oranında artırdıklarını anlatan Büyükekşi, "İlk defa hakem formalarına sponsor aldık. Uzun süren deplasman seyirci yasağına son vererek taraftarlar ve kulüpler düzeyinde gerginliğin önüne geçmeye çalıştık." dedi.

Anadolu kulüplerine önemli destekler sağladıklarını belirten Büyükekşi, kulüp altyapılarına ciddi kaynak sağladıklarını ve Süper Lig kulüplerine akademi kurma zorunluluğu getirdiklerini anlattı.

Büyükekşi, "Türk futbolunun geleceğini birlikte yazacağız dedik, 11 stratejik amaç altında 22 tane stratejik amaç belirledik. Özetlemek gerekirse 25 ayda en büyük hedefimiz Türk futbolunun sahip olduğu büyük potansiyeli ortaya çıkartmaktı. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk işaret fişeğini yaktık." diyerek sözlerini tamamladı.