TFF, "Şeffaflık Tescil Teknolojisi"ni 2 ve 3. liglerde de uygulayacak - Son Dakika
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TFF, "Şeffaflık Tescil Teknolojisi"ni 2 ve 3. liglerde de uygulayacak

06.10.2022 18:54
TFF, "Şeffaflık Tescil Teknolojisi"ni 2 ve 3. liglerde de uygulayacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sportradar firmasıyla yaptığı anlaşmayla Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kullanılan "Şeffaflık Tescil Teknolojisi"ni (Integrity System) TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de uygulamaya hazırlanıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sportradar firmasıyla yaptığı anlaşmayla Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de kullanılan "Şeffaflık Tescil Teknolojisi"ni (Integrity System) TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de uygulamaya hazırlanıyor.

TFF'den yapılan açıklamada, spor federasyonları ve uluslararası turnuvalarla birçok iş birliği olan, bahis platformlarında ve operatörlerde işlem gören maçlardaki olağan dışı bahis hareketlerini anlık olarak tespit ederek; çalışmakta olduğu federasyonlara raporlarını resmi olarak sunan Sportradar şirketiyle, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'i kapsayan iki yılı opsiyonlu olacak şekilde 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, "TFF, Sportradar ile yaptığı anlaşmayla; UEFA'ya üye 55 ülkenin en üst seviye liglerinde de uygulanan Şeffaflık Tescil Teknolojisi'nin TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de kullanılmaya başlanmasıyla takımların, sporcuların ve sporcu paydaşlarının, hakemlerin ve futbola yatırım yapan sponsorların, kötü niyetli girişimlerden zarar görmesini engellemeyi hedeflemektedir." denildi.

Bu teknoloji ile Türk futbolu ve kulüplerinin ana gelir kaynaklarından bahis sektörünün, soru işaretlerine yer bırakmadan şeffaf, dürüst ve güvenilir, yasal zeminde kontrollü bir şekilde takip edilerek devam etmesinin hedeflendiği kaydedildi.

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Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TFF, 'Şeffaflık Tescil Teknolojisi'ni 2 ve 3. liglerde de uygulayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: TFF, "Şeffaflık Tescil Teknolojisi"ni 2 ve 3. liglerde de uygulayacak - Son Dakika
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