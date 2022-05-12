TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi - Son Dakika

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve 1-1 berabere biten Trabzonspor maçında 'kural hatası' yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

MERAKLA BEKLENEN KARAR ÇIKTI

Bugün başvuruyu görüşen TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçıyla ilgili kural hatası başvurusunu tahmin ve varsayıma dayalı olduğu gerekçesiyle oybirliği sonucunda reddetti.

"TAHMİN VE VARSAYIMA DAYALI"

Tahkim Kurulu'nun açıklaması şöyle: "İddia edilen kural hatasının müsabaka sonucunu etkilediğine ilişkin itirazın tahmin ve varsayıma dayalı olduğu kabul edilerek esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından Beşiktaş'ın başvurusunun oybirliğiyle reddedilmesine karar verilmiştir."