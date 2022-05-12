TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi - Son Dakika
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TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi

12.05.2022 18:39

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'ın sonucu merak edilen başvurusuyla ilgili karar açıklandı. Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili kural hatası başvurusunu tahmin ve varsayıma dayalı olduğu gerekçe gösterilip oybirliği sonucu reddetti.

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve 1-1 berabere biten Trabzonspor maçında 'kural hatası' yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulundu.

MERAKLA BEKLENEN KARAR ÇIKTI

Bugün başvuruyu görüşen TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Trabzonspor maçıyla ilgili kural hatası başvurusunu tahmin ve varsayıma dayalı olduğu gerekçesiyle oybirliği sonucunda reddetti.

"TAHMİN VE VARSAYIMA DAYALI"

Tahkim Kurulu'nun açıklaması şöyle: "İddia edilen kural hatasının müsabaka sonucunu etkilediğine ilişkin itirazın tahmin ve varsayıma dayalı olduğu kabul edilerek esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından Beşiktaş'ın başvurusunun oybirliğiyle reddedilmesine karar verilmiştir."

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Son Dakika Spor TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: TFF Tahkim Kurulu'ndan Kara Kartal'a kötü haber! Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili başvuru reddedildi - Son Dakika
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