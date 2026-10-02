TFF Tahkim, Okan Buruk'a 1 maç kulübe yasağı ve 100 bin TL para cezasını onadı - Son Dakika
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TFF Tahkim, Okan Buruk'a 1 maç kulübe yasağı ve 100 bin TL para cezasını onadı

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TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verilen 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin TL para cezasını onadı. Kurul ayrıca Galatasaray'ın 350 bin TL taraftar cezasını ve Lesley Ugochukwu'nun 2 maçlık men cezasını onadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a verdiği 1 resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 100 bin TL para cezasını onadı.

TFF'nin sitesinden yayımlanan Tahkim Kurulu kararları şöyle:

"Galatasaray'ın, Teknik Sorumlusu Okan Buruk'un ve futbolcusu Lesley Chimuanya Ugochukwu'nun PFDK'nın 29.09.2026 tarih ve E.2026-2027/159 - K.2026-2027/229 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray'ın taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca 350 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Kale Arkası Üst Misafir Tribün Kuzey Üst F ve G2 Misafir bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Galatasaray Teknik Sorumlusu Okan Buruk'un müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 100 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle,

Galatasaray Futbolcusu Lesley Ugochukwu'nun rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir."

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuGalatasarayOkan BurukSporSon Dakika

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