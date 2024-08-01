TFF ve Süper Lig Kulüpleri Riva'da Toplandı - Son Dakika
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TFF ve Süper Lig Kulüpleri Riva'da Toplandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Riva'da bir araya geldi. Toplantıda ortak sorunlara çözüm yolları değerlendirildi ve kulüp başkanlarının talep ve önerileri ele alındı. Ayrıca, sorunların birlik ve beraberlik duygusuyla çözüme kavuşturulması konusunda fikir birliğine varıldı.

01.08.2024 15:47
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Riva'daki toplantıda bir araya geldi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ile Trendyol Süper Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

Ortak sorunlara dair çözüm yollarının değerlendirildiği toplantıda kulüp başkanlarının talep ve önerileri ele alındı.

Toplantıda ayrıca sorunların birlik ve beraberlik duyguları içerisinde çözüme kavuşturulması konusunda fikir birliğine varıldı.

Kaynak: AA

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