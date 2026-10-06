TFFHGD Disiplin Kurulu, Karadoruk, Sağlar ve Kosif\'i kesin olarak ihraç etti

TFFHGD Disiplin Kurulu, Karadoruk, Sağlar ve Kosif'i kesin olarak ihraç ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFFHGD, disiplin kurulunun Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmasına karar verdiğini duyurdu. Açıklamada, üç üyenin dernek üyeliğinden ihraç edildiği belirtildi.
Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD): "Disiplin kurulumuz tarafından derneğimiz üyeleri Ferdi Karadoruk, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in dernek üyeliğinden kesin olarak çıkarılmalarına (ihraçlarına) karar verilmiştir."
Kaynak: İHA
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