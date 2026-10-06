TFF'yi eleştiren Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu - Son Dakika
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TFF'yi eleştiren Bülent Uygun, ''Göreve talibim'' diyerek duyurdu

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TFF\'yi eleştiren Bülent Uygun, \'\'Göreve talibim\'\' diyerek duyurdu
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A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi performansını değerlendiren teknik direktör Bülent Uygun, Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev almayı hedeflediğini açıkladı. Uygun, "Türk futbolunda kişilere bağlı bir sistem değil, tamamen kurallara bağlı bir sistemle yepyeni bir düzene. Liyakatin içerisinde olduğu ve kendisinin alanlarında uzman ekipler kurmaya. Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına değil, yönetiminde olmaya talibim'' dedi.

Teknik direktör Bülent Uygun, A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi performansını Tivibu Spor ekranlarında değerlendirdi. Bülent Uygun, Türk futbolunun geleceğine dair radikal açıklamalarda bulunarak federasyonda talip olduğu görevi de ilk kez dile getirdi. 

''TFF YÖNETİMİNDE GÖREV ALMAYA TALİBİM''

Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) mevcut yönetimin görevi bırakması gerektiğini savunan Uygun, "Türk futbolunda kişilere bağlı bir sistem değil, tamamen kurallara bağlı bir sistemle yepyeni bir düzene. Liyakatin içerisinde olduğu ve kendisinin alanlarında uzman ekipler kurmaya. Yaş gruplarına özel antrenmanlar ve birimler yapmak adına Türk futbolunda makam sahibi olmak için değil, kalıcı sistem kazandırmak adına ben, Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına değil, yönetiminde olmaya talibim. ifadelerini kullandı. 

''BAŞKANLIK İÇİN GÜÇLÜ İSİMLER VAR''

TFF Başkanlığı için güçlü isimlerin olduğunu ifade eden Bülent Uygun, ''Federasyon başkanı kim olmalı? Cemil Kazancı gibi bu ülkenin çok sevilen insanı olabilir. Servet Yardımcı gibi üstadlar olabilir. Ahmet Nur Çebi başkanın adını duyuyorum… Başkanlık için güçlü isimler var. Rüştü Reçber, Bülent Korkmaz, Tugay Kerimoğlu, Ümit Özat, Gökdeniz Karadeniz, Tümer Metin olmalı bu yönetimlerde. Fark etmez, Türk futboluna hizmet etmiş 2-3 tane futbolcumuz bu yönetimlerde olmalı." dedi. 

Türkiye Futbol FederasyonuA Milli Futbol TakımıUluslar LigiBülent UygunFutbolSporSon Dakika

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