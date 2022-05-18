TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, İstanbul'da başladı - Son Dakika
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TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, İstanbul'da başladı

18.05.2022 21:29
TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, İstanbul'da başladı

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, İstanbul Silivri'de yer alan TGF Silivri Golf Tesisleri'nde başladı.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, İstanbul Silivri'de yer alan TGF Silivri Golf Tesisleri'nde başladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, şampiyonaya İstanbul Gençler Golf Akademisi, Ankara Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, National BGK, Kemer Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Alanya Golf Kulübü, Carya Golf Kulübü, Zeynep Golf Kulübü, Antalya Bahçeşehir Koleji ve ferdi lisanslı 18 yaş altı 61 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ilk raundunun sonunda Kemer Golf Kulübü sporcularından Can Gürdenli 74 (+2) gross skorla birinci, Can Özdemir 77 (+5) gross skorla ikinci, Mert Karabıyık 78 (+6) gross skorla üçüncü oldu.

Genç kızlar grossta İstanbul Golf Kulübü'nden Almina Erdoğan 72 (par) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nde Sude Bay 73 (+1) gross skorla ikinci, Ankara Golf Kulübü'nden Deniz Kaya 73 (+1) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler A kategorisinde Kemer Golf Kulübü sporcularından Ömer Öztürkmen 69 net skorla birinci, Can Özdemir 70 net skorla ikinci, Can Çelikoğlu 70 net skorla üçüncü, genç kızlarda İstanbul Golf Kulübü'nden Almina Erdoğan 70 net skorla birinci, Ankara Golf Kulübü'nden Deniz Kaya 72 net skorla ikinci, Antalya Bahçeşehir Koleji'den Sümeyye Nur Güler 74 net skorla üçüncü durumda bulunuyor.

Erkekler B kategorisinde Zeynep Golf Kulübü'nden Rasim Efe Koca 42 stableford skorla birinci, Kemer Golf Kulübü sporcularından Eren Keskin 41 stableford skorla ikinci, Ahmet Bilal Veli 39 stableford skorla üçüncü, genç kızlar B kategorisinde Bodrum Golf Kulübü'nden Aida Tepe 39 stableford skorla birinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden Melisa Özden 38 stableford skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü'nden Eylül Başak Koç 38 stableford skorla üçüncü olarak ilk raundu tamamladı.

Turnuvanın ödül töreni, yarınki final raundunun ardından TGF Silivri Golf Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Aslı Nemutlu, İstanbul, Golf, Tgf, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, İstanbul'da başladı - Son Dakika


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