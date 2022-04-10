THF'den Spor Toto oyuncusu Mevlüt Kaan Günay'a teşekkür plaketi - Son Dakika
Üye Girişi

THF'den Spor Toto oyuncusu Mevlüt Kaan Günay'a teşekkür plaketi

10.04.2022 21:35
THF'den Spor Toto oyuncusu Mevlüt Kaan Günay'a teşekkür plaketi

Köyceğiz Belediyespor ile Spor Toto arasında oynanan Türkiye Kupası maçında, gole giderken kendisini takip eden rakip oyuncunun sakatlandığını görüp oyunu durduran ve sağlık görevlilerinin sahaya gelmesini sağlayan Mevlüt Kaan Günay'a Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından bir...

Köyceğiz Belediyespor ile Spor Toto arasında oynanan Türkiye Kupası maçında, gole giderken kendisini takip eden rakip oyuncunun sakatlandığını görüp oyunu durduran ve sağlık görevlilerinin sahaya gelmesini sağlayan Mevlüt Kaan Günay'a Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) tarafından bir teşekkür plaketi verildi.

Spor Toto oyuncusu Mevlüt Kaan Günay'a ödülü bugün Ankara THF Salonu'nda Spor Toto ile Hatayspor arasında oynanan Erkekler Süper Lig maçı öncesinde THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan tarafından takdim edildi.

THF'nin açıklamasında "Federasyon olarak, centilmenliği ve adil oyunu her şeyin önünde tutan Mevlüt Kaan Günay'a bu örnek davranışı için teşekkür ediyoruz." denildi.

Öte yandan, karşılaşma öncesi iki takım sahaya, "Kadına Şiddet Cehalet ve Suçtur" pankartı ile çıktı.

YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 Kocaelispor: 1 (İlk yarı sonucu) Spor Toto 1. Lig: Bursaspor: 1 Kocaelispor: 1 (İlk yarı sonucu) Denizlispor-Tuzlaspor maçının ardından Denizlispor-Tuzlaspor maçının ardından

Türkiye Hentbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Kaan Günay, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor THF'den Spor Toto oyuncusu Mevlüt Kaan Günay'a teşekkür plaketi - Son Dakika


Son Dakika
21:18 Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü
21:11 Fransa'da seçim heyecanı yaşanıyor! Macron ve Le Pen ikinci tura kaldı
20:58 Şampiyonluk yarışındaki Manchester City ile Liverpool'un maçı nefes kesti
20:32 Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? sorusu soruldu! Demirtaş: Günü geldiğinde tartışılır
20:30 Fenerbahçe tribünlerinde çarpıcı Messi pankartı açıldı!
20:23 Arjantin'de tarladaki seslere koştu! Küçük çocuğu kaçıran yaratıkla karşılaştı
20:04 Domenec Torrent'ten derbi öncesi: Yüzde yüz hazır
19:41 Dev maç öncesi İsmail Kartal'dan taraftara sürpriz çağrı!
19:23 Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde ilk gol geldi! Tempo çok yüksek
19:22 10 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 32 kişi vefat etti, 5 bin 609 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 21:44:44. #1.12#
SON DAKİKA: THF'den Spor Toto oyuncusu Mevlüt Kaan Günay'a teşekkür plaketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement