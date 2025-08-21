THF, Tarihinde İlk Kez İsim Sponsoru Buldu

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ligleri tarihinde ilk defa isim sponsoru aldı.

THF, tarihinde ilk defa isim sponsoru aldı. 2026 yılında 50. yılına girecek olan federasyon için çalışmalara hız verdiklerini ve bir de dijital uygulama üzerinde çalıştıklarını açıklayan THF Başkanı Mesut Çebi, dijital dönüşüme para yatırdıklarını aktardı. Ayrıca Çebi, milli takımın da yeni bir kol sponsoru olduğunu ve yakın zamanda açıklayacaklarını duyurdu.

"Tarihimizde ilk defa liglerimize isim sponsoru aldık"

Bugünün Türk hentbolu için anlamlı ve özel bir gün olduğuna değinen Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, "Tarihimizde ilk defa liglerimize isim sponsoru aldık. Bildiğiniz üzere bu sene Federasyonumuzun 50. yılı ve bu seneyi dijital dönüşüm yılı ilan ettik. Spordaki dijital yatırımların, sporcunun ve antrenörlerin gelişimiyle ve bilgi paylaşımının hızıyla alakalı branşımıza sağlayacağı faydaların bilincindeyiz. Bu yolda da bütün yatırımları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinliğin ardından Çebi, sponsor olan şirketin sahibine forma hediye etti ve fotoğraf çektirildi. - ANKARA