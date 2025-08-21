THF, Tarihinde İlk Kez İsim Sponsoru Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

THF, Tarihinde İlk Kez İsim Sponsoru Buldu

THF, Tarihinde İlk Kez İsim Sponsoru Buldu
21.08.2025 13:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Hentbol Federasyonu, ligleri için ilk isim sponsoru ile dijital dönüşüm projeleri başlatıyor.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) ligleri tarihinde ilk defa isim sponsoru aldı.

THF, tarihinde ilk defa isim sponsoru aldı. 2026 yılında 50. yılına girecek olan federasyon için çalışmalara hız verdiklerini ve bir de dijital uygulama üzerinde çalıştıklarını açıklayan THF Başkanı Mesut Çebi, dijital dönüşüme para yatırdıklarını aktardı. Ayrıca Çebi, milli takımın da yeni bir kol sponsoru olduğunu ve yakın zamanda açıklayacaklarını duyurdu.

"Tarihimizde ilk defa liglerimize isim sponsoru aldık"

Bugünün Türk hentbolu için anlamlı ve özel bir gün olduğuna değinen Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, "Tarihimizde ilk defa liglerimize isim sponsoru aldık. Bildiğiniz üzere bu sene Federasyonumuzun 50. yılı ve bu seneyi dijital dönüşüm yılı ilan ettik. Spordaki dijital yatırımların, sporcunun ve antrenörlerin gelişimiyle ve bilgi paylaşımının hızıyla alakalı branşımıza sağlayacağı faydaların bilincindeyiz. Bu yolda da bütün yatırımları yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Etkinliğin ardından Çebi, sponsor olan şirketin sahibine forma hediye etti ve fotoğraf çektirildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dijital Dönüşüm, Milli Takım, Ekonomi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor THF, Tarihinde İlk Kez İsim Sponsoru Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada
Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun’un da avukatlığını yapmış Avukat Cem Duman, Ümitcan Uygun'un da avukatlığını yapmış
Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak Fidan öğretmen artık cesur kıyafetleriyle ders anlatamayacak
Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti Serinlemek için göle giren 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti
Kayseri’de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı Kayseri'de feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor İsrail, Filistin topraklarındaki işgalini genişletiyor
Galatasaray’ın yıldızı ülkeden gitti İşte yeni takımı Galatasaray'ın yıldızı ülkeden gitti! İşte yeni takımı
Maliye’den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor Maliye'den sahte belgeye sıkı takip: Cezası 3 katına çıkıyor

13:03
Türk askeri Ukrayna’ya mı gidecek MSB’den iddialara yanıt
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den iddialara yanıt
11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 13:19:15. #7.13#
SON DAKİKA: THF, Tarihinde İlk Kez İsim Sponsoru Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.