Thierry Henry, Galatasaray taraftarına hayran kaldı: Daha önce hiç duymamıştım - Son Dakika
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Thierry Henry, Galatasaray taraftarına hayran kaldı: Daha önce hiç duymamıştım

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Thierry Henry, Galatasaray taraftarına hayran kaldı: Daha önce hiç duymamıştım
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Galatasaray'ın Barcelona'ya 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından dünyaca ünlü eski futbolcu Thierry Henry, RAMS Park atmosferine hayran kaldı. Sarı-kırmızılı taraftarların rakip oyunculara yaptığı baskıya dikkat çeken Henry, daha önce böyle bir ıslık sesi duymadığını söyledi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup olurken RAMS Park'taki atmosfer dünya futbolunun efsane isimlerinden Thierry Henry'nin dikkatini çekti. Fransız eski futbolcu, maçın ardından yaptığı değerlendirmede sarı-kırmızılı taraftarlara övgüler yağdırdı.

"BÖYLESİNİ DAHA ÖNCE HİÇ DUYMAMIŞTIM"

Barcelona'nın eski yıldızlarından Thierry Henry, Galatasaray taraftarının maç boyunca rakip futbolculara uyguladığı tribün baskısını değerlendirdi.

Thierry Henry, Galatasaray taraftarına hayran kaldı: Daha önce hiç duymamıştım

Henry, şu ifadeleri kullandı:

"Dürüst olmak gerekirse, değinmem gereken ilk şey atmosfer. Bir stadyumun, Barcelona oyuncuları her topa dokunduğunda bu denli yüksek sesle ıslık çaldığını daha önce hiç duymamıştım. Her pas, her topa sahip olma anı, her küçük hata... Çıkan gürültü inanılmaz."

YAMAL'A DA ÖVGÜ YAĞDIRDI

Fransız futbol efsanesi, Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal'ın performansına da değindi. Galatasaray karşısında yaptığı iki asistle takımının galibiyetinde rol oynayan Yamal'ı değerlendiren Henry, "Yaptıkların inanılmaz. Gerçekten ne diyeceğimi bilemiyorum" sözlerini kullandı.

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SON DAKİKA: Thierry Henry, Galatasaray taraftarına hayran kaldı: Daha önce hiç duymamıştım - Son Dakika
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