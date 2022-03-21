THY, Avrupa kupalarını garantiledi - Son Dakika

Türkiye'yi geçtiğimiz yıl CEV Cup'ta temsil eden THY Spor Kulubü, Misli.com Sultanlar Ligi'nde Mert Grup Sigorta'yı 3-0 yenerek ligi dördüncü bitirmeyi ve Avrupa kupalarına katılmayı garantiledi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda dün oynanan maçta Mert Grup Sigorta'yı rahat bir oyun sonucunda, 25-21, 25-20 ve 26-16'lık setlerle 3-0 yenen THY Spor Kulübü'nde gelecek sezon da Avrupa kupalarına katılmanın sevinci yaşanıyor. Mert Grup Sigorta maçında takımı yalnız bırakmayan THY CEO'su Ali Emre Yldırım ve Genel Sekreter Abdullah Kelkitli, maç sonrası oyuncuları tebrik ederek birlikte galibiyet pozu verdiler.