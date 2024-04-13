THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Sloukas, Nunnally ve Howard oldu

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncuları (MVP), Panathinaikos AKTOR'dan Kostas Sloukas, Partizan'dan James Nunnally ve Baskonia'dan Markus Howard oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre 34. hafta karşılaşmalarında 27 verimlilik puanına ulaşan Sloukas, Nunnally ve Howard, haftanın MVP'si ünvanını paylaştı.
Sloukas, Panathinaikos AKTOR'un ALBA Berlin'i 84-75 yendiği maçta 16 sayı, 7 asist ve 4 ribauntla oynadı.
Partizan'ın Valencia'yı 79-66'lık skorla geçtiği mücadelenin en skoreri olan Nunnally, 19 sayı, 4 asist ve 2 ribaunt üretti.
Howard ise Baskonia'nın Virtus Segafredo Bologna'yı 95-91 mağlup ettiği karşılaşmada 34 sayı, 3 asist ve 1 ribauntla mücadele etti.
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Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, 'Bir Beşiktaş taraftarı ne kadar ne kadar üzülüyorsa biz de aynı üzüntüleri çekiyoruz. Bugün itibarıyla Santos ile yollarımızı ayırdık. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla yola devam edeceğiz. Beşiktaş'ta kupa hedefi vardır, kupayı da alacaktır' dedi.
Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Samsunspor beraberliğinin ardından takımın galip gelememesine rağmen kötü oynamadıklarını dile getirerek, 'İstifa etmeyi düşünmüyorum' dedi. Santos, Türkiye Kupası'nı kazanacaklarına inandığını ve takımın performansının kötü olmadığını belirtti.
Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan 1 puandan dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, 'Beşiktaş'ın stadına gelerek buradan kolayca galip ayrılamazsınız' dedi. Gisdol, takımın performansını değerlendirirken, Soner Gönül'ün performansını da övdü. Ayrıca, 'Yabancı VAR Hakemi' kararına da eleştirilerde bulundu.
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