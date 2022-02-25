THY Avrupa Ligi, Rus takımlarıyla ilgili kararını verdi - Son Dakika
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THY Avrupa Ligi, Rus takımlarıyla ilgili kararını verdi

25.02.2022 18:48
THY Avrupa Ligi, Rus takımlarıyla ilgili kararını verdi

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle bugün olağanüstü toplandı.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle bugün olağanüstü toplandı.

Ligde yer alan 18 takımın çevrimiçi katıldığı toplantının ardından yapılan açıklamada, Rusya'da oynanması planlanan tüm maçların geçici olarak bu ülke dışındaki bir salonda yapılacağı kaydedildi.

Rus temsilcilerinin maç takviminin planlandığı gibi devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, 27 Şubat Pazar günü oynanacak CSKA Moskova- Barcelona karşılaşmasının ertelendiği ifade edildi.

Rus takımları arasında 22 Mart'taki Zenit St Petersburg- UNICS Kazan ile 1 Nisan'daki Zenit St Petersburg-CSKA Moskova maçları Rusya'da yapılacak.

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Kaynak: AA

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