THY Euroleague'de 30. haftanın MVP'si Wade Baldwin - Son Dakika
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THY Euroleague'de 30. haftanın MVP'si Wade Baldwin

19.03.2022 15:52
THY Euroleague'de 30. haftanın MVP'si Wade Baldwin

THY Euroleague'de Baskonia'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin, ALBA Berlin karşısında 16 sayı, 10 asist ve 7 ribaund ile oynadı ve 29 verimlilik puanı ile haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

THY Euroleague'de Baskonia'nın ABD'li basketbolcusu Wade Baldwin, ALBA Berlin karşısında 16 sayı, 10 asist ve 7 ribaund ile oynadı ve 29 verimlilik puanı ile haftanın En Değerli Oyuncusu (MVP) seçildi.

THY Euroleague'de 30. hafta heyecanı dün oynanan karşılaşmalarla sona erdi. Baskonia'nın evinde ALBA Berlin'i 85-68'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada gösterdiği performansla galibiyetle büyük rol oynayan ABD'li oyuncu Wade Baldwin haftanın MVP'si seçildi. Baldwin müsabakayı 16 sayı, 10 asist, 7 ribaund ve 1 top çalma ile tamamladı. 25 yaşındaki basketbolcu, bu performansıyla 29 verimlilik puanı aldı.

Bu sezon daha önce 17. haftada MVP seçilen Wade Baldwin ikinci kez bu ödülünün sahibi oldu. - İSTANBUL

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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Wade Baldwin THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Wade Baldwin

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Kaynak: İHA

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