Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, smaçör Merve Nezir ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan paylaşımda, "2025-2026 sezonunda takımımızın formasını giyen Merve Nezir'e kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Spor › THY Kadın Voleybol Takımı Merve Nezir ile Ayrıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?