TİGEM Sultansuyu 15 elit Arap tayını 22 Eylül'de Veliefendi'de açık artırmayla satacak - Son Dakika
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TİGEM Sultansuyu 15 elit Arap tayını 22 Eylül'de Veliefendi'de açık artırmayla satacak

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Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi, 15 erkek safkan elit Arap koşu tayının satışını hibrit modelle açık artırma usulüyle gerçekleştirecek. İhale, 22 Eylül saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak; taylar tek tek satışa sunulacak ve kataloglar internet ile kurum kanallarından temin edilebilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 erkek safkan elit Arap koşu tayının satışını yapacak.

İşletmenin Resmi Gazete'de yer alan ihale ilanına göre tayların satışı, hibrit model kapsamında açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale, 22 Eylül saat 12.00'de İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda yapılacak, 15 erkek safkan elit Arap koşu tayı tek tek satılacak.

Müşteriler, tayların özelliklerini belirten katalogları Genel Müdürlükten, TİGEM'in internet sitesinden veya sisteme kaydolarak "https://e-taysatis.tigem.gov.tr" adresinden, işletme ve hipodrom müdürlüklerinden temin edebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor TİGEM Sultansuyu 15 elit Arap tayını 22 Eylül'de Veliefendi'de açık artırmayla satacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: TİGEM Sultansuyu 15 elit Arap tayını 22 Eylül'de Veliefendi'de açık artırmayla satacak - Son Dakika
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