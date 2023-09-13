Filenin Sultanları'nın finalde devirdiği Sırbistan'da Boskovic intikam istiyor - Son Dakika

Filenin Sultanları'nın finalde devirdiği Sırbistan'da Boskovic intikam istiyor

Son Güncelleme: 13.09.2023 15:34

Voleybolda Avrupa şampiyonluğunu Türkiye'ye kaptıran Sırbistan'ın yıldız oyuncusu Tijana Boskovic, Türkiye'nin finalde daha iyi olduğunu ve gelecek yıl bu maçın intikamını almak istediklerini söyledi.

Voleybolda Avrupa şampiyonluğunu Türkiye'ye kaptıran Sırbistan'da Tijana Boskovic, final maçını unutamıyor. Yıldız voleybolcu, Türkiye'nin finalde daha iyi olduğunu ve gelecek yıl bu maçın intikamını almak istediklerini söyledi.

"UMARIM GELECEK YIL BUNUN İNTİKAMINI ALIRIZ"

Tijana Boskovic yaptığı açıklamada, "Altın madalyayı istemiştik ve son yıllarda da en büyük ödülleri almıştık. Bunu da istemiştik; ancak Türkiye o maçta daha iyiydi. Umarım gelecek yıl bunun intikamını alırız." ifadelerini kullandı.

"KOLAY BİR TURNUVA DEĞİL"

Olimpiyat elemeleri öncesi son durumu anlatan Sırp voleybolcu, "Kolay bir turnuva değil. 10 günden az bir sürede 7 maç oynayacağız. Son üç maçımız en büyük rakiplere karşı ve en zor maçlar olacak. İlk dört maçımızı mental olarak bu karşılaşmalara hazırlık olarak geçmeyi umuyorum." dedi.

Filenin Sultanları, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları'nın finalde devirdiği Sırbistan'da Boskovic intikam istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filenin Sultanları'nın finalde devirdiği Sırbistan'da Boskovic intikam istiyor - Son Dakika
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