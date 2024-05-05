Timberwolves, Nuggets'ı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti - Son Dakika
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Spor

Timberwolves, Nuggets'ı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

Timberwolves, Nuggets\'ı mağlup ederek seride 1-0 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, deplasmanda Denver Nuggets'ı 106-99 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Timberwolves'ta Anthony Edwards'ın 43 sayısıyla takım galibiyeti elde etti. Nuggets'ta ise Nikola Jokic'in 32 sayısı galibiyet için yeterli olmadı.

05.05.2024 10:45
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde, Minnesota Timberwolves, deplasmanda Denver Nuggets'ı 106-99 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

NBA Batı Konferansı yarı finalinde tek maç oynandı. Timberwolves, Nuggets'ı 7 sayı farkla yendi.

Timberwolves'ta Anthony Edwards, 43 sayıyla takımına galibiyeti getirdi.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 32 sayısı takımına galibiyet getirmeye yetmedi.

Kaynak: AA

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