PROFESYONEL ligdeki ilk sezonuna tutuk başlayan Tire 2021 FK, son haftalarda açıldı. TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 8 haftada galibiyet alamayıp 3 beraberlik, 5 yenilgiyle düşme korkusu yaşayan Tire, ardından müthiş atağa kalktı. Evinde Fatsa Belediyespor'u da 3-2 yenmeyi başaran sarı-kırmızılı ekip, son 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlikle namağlup 14 puan topladı. Tire devrenin son maçında Uşakspor'a konuk olacak.
Son Dakika › Spor › Tire 2021 FK'da Şampiyonluk Yolu: Son 6 Maçta 4 Galibiyet - Son Dakika
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