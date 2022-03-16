TKBL: Turgutlu Belediyespor: 76Antalya Güneşi: 62 - Son Dakika
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TKBL: Turgutlu Belediyespor: 76Antalya Güneşi: 62

16.03.2022 23:00
TKBL: Turgutlu Belediyespor: 76Antalya Güneşi: 62

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Antalya Güneşi ile oynadığı maçı 76-62 kazanarak rakibini 14 sayı farkla mağlup etmeyi başardı.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Antalya Güneşi ile oynadığı maçı 76-62 kazanarak rakibini 14 sayı farkla mağlup etmeyi başardı.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nin (TKBL) 25. hafta karşılaşmalarında Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Antalya Güneşi'ni konuk etti. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı maç boyunca üstünlüğünü korudu. İlk yarıyı 13 sayı üstünlükle tamamlayan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı rakibi Antalya Güneşi'ni 76-62 yenmeyi başardı. Halime Vural 17 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle maçın en skorer ismi oldu. Ashley Nneka Ezeh 15 sayı 8 ribaund 3 asist, Şule Aktaş 14 sayı 3 ribaund 5 asist, Gamze Sena Dülegöz ise 9 sayı 4 ribaund 3 asist ile takıma galibiyeti kazandırdı.

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımının Antalya Güneşi karşısındaki mücadelesini Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ile birlikte tribünden takip ederek takımı yalnız bırakmadı.

Antalya Güneşi karşısında elde edilen galibiyetin play off hedefi için önemli olduğunu belirten Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Gökhan Aşıcı, "Rakibimiz Antalya Güneşi ile güzel bir maç oynadık. Maçın ilk dakikalarından itibaren kurmuş olduğumuz üstünlük sonucunda 14 sayı farkla rakibimizi yenmeyi başardık. Play off yolunda emin adımlarla ilerlediğimiz bu süreçte elde ettiğimiz galibiyet oldukça önemli oldu. Desteklerinden dolayı Başkanımız Çetin Akın ve Başkan Yardımcımız Fırat Honaz başta olmak üzere sahada tüm gücü ve enerjisiyle mücadele eden oyuncularımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz ise, "Öncelikle oynadıkları başarılı oyun sonucunda maçı kazanan teknik ekibimizi ve oyuncularımızı tebrik ederim. Heyecanlı ve seyir keyfi yüksek bir maç izledik. Aldığımız her galibiyetle play off hedefimize daha da yaklaşıyoruz. Takımımıza oynayacakları müsabakalarda başarılar diliyorum" dedi. - MANİSA

TKBL: Turgutlu Belediyespor: 76Antalya Güneşi: 62
TKBL: Turgutlu Belediyespor: 76Antalya Güneşi: 62
TKBL: Turgutlu Belediyespor: 76Antalya Güneşi: 62
TKBL: Turgutlu Belediyespor: 76Antalya Güneşi: 62
TKBL: Turgutlu Belediyespor: 76Antalya Güneşi: 62
TKBL: Turgutlu Belediyespor: 76Antalya Güneşi: 62

YORUMLAR
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Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu... O anlar kamerada Pazardan alışveriş yapar gibi apartman soydu... O anlar kamerada Güneş enerji panelini tamir etmek için çatıya çıktı... 4 metre yükseklikten düşen adamın cansız bedeni 1 gün sonra bulundu Güneş enerji panelini tamir etmek için çatıya çıktı... 4 metre yükseklikten düşen adamın cansız bedeni 1 gün sonra bulundu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TKBL: Turgutlu Belediyespor: 76Antalya Güneşi: 62 - Son Dakika


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SON DAKİKA: TKBL: Turgutlu Belediyespor: 76Antalya Güneşi: 62 - Son Dakika
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