TOFAŞ, Cholet Basket'i 84-71 yenerek ikinci galibiyetini elde etti - Son Dakika
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Spor

TOFAŞ, Cholet Basket'i 84-71 yenerek ikinci galibiyetini elde etti

TOFAŞ, Cholet Basket\'i 84-71 yenerek ikinci galibiyetini elde etti

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 3. hafta maçında TOFAŞ, konuk ettiği Fransa temsilcisi Cholet Basket'i 84-71 yenerek grubundaki ikinci galibiyetini elde etti.

07.02.2024 21:59
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Salon: TOFAŞ

Hakemler: Ademir Zurapovic (Bosna Hersek), Georgios Poursanidis (Yunanistan), Lorenzo Baldini (İtalya)

TOFAŞ: Özgür Cengiz, Winston 11, Prewitt 6, Homesley 22, Ege Demir 1, O'Brien 12, Sakic 10, Wiley 16, Mustafa Kurtuldum 6

Cholet Basket: Sousa 2, Ayayi 7, Randall 14, Sako 13, Tillie 3, Sinha 2, Salaun 11, Campbell 13, Hruban 6

1. Periyot: 19-17

Devre: 42-31

3. Periyot: 60-47

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu 3. hafta maçında TOFAŞ, konuk ettiği Fransa temsilcisi Cholet Basket'i 84-71 yendi.

TOFAŞ grubundaki ikinci galibiyetini elde etti.

Kaynak: AA

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