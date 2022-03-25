TOFAŞ, ligde yarın Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşılaşacak - Son Dakika

ING Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında TOFAŞ, yarın deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ile karşı karşıya gelecek.
Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak maç, saat 15.30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayımlanacak.???????
Maçın hazırlıklarını eksiksiz kadroyla sürdüren mavi-yeşilliler, deplasmanından galibiyetle dönerek play-off yarışında üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
TOFAŞ, bu maçın ardından 30 Mart'ta, ING Basketbol Süper Ligi 23. hafta erteleme maçında deplasmanda Gaziantep Basketbol ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA
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