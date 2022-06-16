TOFAŞ, Yunan başantrenör Dimitris Priftis'le sözleşme imzaladı - Son Dakika
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TOFAŞ, Yunan başantrenör Dimitris Priftis'le sözleşme imzaladı

16.06.2022 14:53
TOFAŞ, Yunan başantrenör Dimitris Priftis'le sözleşme imzaladı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta başantrenörlük görevine Dimitris Priftis getirildi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta başantrenörlük görevine Dimitris Priftis getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, görüşmeler sonucunda 53 yaşındaki Yunan başantrenörle anlaşma sağlandı.

Mavi-yeşilli kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Priftis, son olarak THY Avrupa Ligi'nde de mücadele eden Panathinaikos'u çalıştırdı.

Dimitris Priftis, 2016'da Aris'in başındayken Yunanistan liginde "Sezonun en iyi başantrenörü" seçildi. 2017-2021 yıllarında UNICS Kazan'da görev alan Priftis, 2020-2021 sezonunda Rus ekibini ULEB Avrupa Kupası ve VTB Ligi finalisti yaptı. 2021-2022 kalan sezonuna ise Panathinaikos ile Yunanistan Süper Kupası'nı kazanarak başlayan deneyimli koç, bu ekipteki başantrenörlük görevinden Nisan 2022'de ayrıldı.

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Kaynak: AA

Basketbol Süper Ligi, Türk Hava Yolları, Panathinaikos, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor TOFAŞ, Yunan başantrenör Dimitris Priftis'le sözleşme imzaladı - Son Dakika

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