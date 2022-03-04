Tokat Belediye Plevne, Altekma karşısında galibiyet hedefliyor - Son Dakika
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Tokat Belediye Plevne, Altekma karşısında galibiyet hedefliyor

04.03.2022 12:12
Tokat Belediye Plevne, Altekma karşısında galibiyet hedefliyor

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne, yarın karşılaşacağı Altekma maçında galibiyeti hedefliyor.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde mücadele eden Tokat Belediye Plevne, yarın karşılaşacağı Altekma maçında galibiyeti hedefliyor.

Tokat temsilcisinin ligin 22. haftasında yarın evinde Altekma ile yapacağı maç, saat 15.30'da başlayacak.

Başantrenör İlker Altan, AA muhabirine, Altekma maçına iyi hazırlandıklarını söyledi.

Günde iki antrenman yaptıklarını belirten Altan, "Oyuncularımın antrenmanlardaki performansından memnunum. İnşallah güzel bir maç olur. Ligde son maçlara yaklaşıyoruz. Bunun bilincindeyiz." dedi.

Ligin sonuna doğru her hafta kader maçları oynadıklarını anlatan Altan, "Her maç final niteliği taşıyor. İlk yarıda deplasmanda 3-0 kaybetmiştik. Rövanşı almak istiyoruz. Taraftarlarımızı yarınki maça bekliyoruz. Onların desteğini yanımızda hissetmek bizim için önemli." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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