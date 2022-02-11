Tokuş: "Sarıyer maçı çok önemli"

TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'da Teknik Direktör Yusuf Tokuş, yarın Sarıyer ile oynayacakları maça ilişkin, "Oynayacağımız Sarıyer maçı bizim açımızdan çok önemli. Takım olarak ben ve oyuncularım, artık Sarıyer maçına odaklandık" dedi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 25. hafta maçında deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak olan Sivas Belediyespor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Yusuf Tokuş, oynanacak olan Sarıyer maçına ilişkin açıklamada bulundu. Tokuş, "Hafta başından itibaren bu müsabakaya iyi hazırlanıyoruz. Şunu belirtmek isterim ki çok zor bir grupta mücadele veriyoruz. Birçok takımın puanları birbirleriyle aynı, hatta birbirlerine yakın puanda olan takımlarda var. Play-Off'un içerisine girmek isteyen takımlarda var. Düşme hattından çıkmak isteyen takımlar da mevcut. Bu yüzden oynayacağımız Sarıyer maçı bizim açımızdan çok önemli bir maç. Takım olarak ben ve oyuncularım, artık Sarıyer maçına odaklandık. Rakibimizin durumu ve konumu belli onlarda alt sıralardan çıkmak istiyorlar. Bu maça iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Ben inanıyorum ki bu müsabakadan da iyi bir sonuçla ayrılacağımızı düşünüyorum. Biz de taktiksel çalışmalarımızı buna göre yapıyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. İstanbul'dan iyi bir sonuç ve skor ile ayrılmak istiyoruz. Zevkli ve çekişmeli bir maç olacak. Futbolcularıma güveniyorum" diye konuştu. - SİVAS