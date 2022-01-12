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Topçu Yüzbaşı Mustafa Aker ve silah arkadaşları doğa yürüyüşü ile anılacak - Son Dakika

Topçu Yüzbaşı Mustafa Aker ve silah arkadaşları doğa yürüyüşü ile anılacak

12.01.2022 12:05
Topçu Yüzbaşı Mustafa Aker ve silah arkadaşları doğa yürüyüşü ile anılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) iş birliği ile Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarını anma etkinlikleri kapsamında 16 Ocak'ta Kaş ilçesinde doğa yürüyüşü düzenleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği (AKSAN) iş birliği ile Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarını anma etkinlikleri kapsamında 16 Ocak'ta Kaş ilçesinde doğa yürüyüşü düzenleyecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından AKSAN iş birliği ile 1. Dünya Savaşı döneminde göstermiş oldukları kahramanlık olayından dolayı Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarını anmak için Kaş ilçesinde doğa yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüşe sivil toplum örgütlerinden ve gençlerden katılım sağlanacak.

"Anma töreni"

Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları tarafından 1. Dünya Savaşı döneminde topçu rotası olarak kullanılan Topçu Dostluk ve Barış Yolu'nda gerçekleşecek doğa yürüyüşü yaklaşık 14 kilometrelik etapta yapılacak. İlk olarak Kaş Bayındır yol ayrımındaki Dostluk ve Barış Parkı'nda Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarını anma töreni düzenlenecek.

"Denize çelenk bırakılacak"

Bayındır Köyü Ağlar Mezarlığı'ndan başlayarak Kepez tepesinin üzerinde son bulacak yürüyüş sonrasında Limanağzı'na inilecek. Deniz araçlarıyla 5 adalar mevkiinde şehitleri anmak için denize çelenk bırakılacak, tonoz atılacak. Doğa yürüyüşü esnasında aynı zamanda Tarım ve Orman Bakanlığı 6. Bölge Müdürlüğü tarafından doğaya kanatlı hayvan salınacak.

"Yürüyüş için keşif yapıldı"

16 Ocak'ta düzenlenecek olan yürüyüş için Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Türker Ahmet Özay, AKSAN yetkilileri ve Orman Bölge Müdürlüğü'nde görevli kişilerin katılımı ile keşif yapıldı. - ANTALYA

Topçu Yüzbaşı Mustafa Aker ve silah arkadaşları doğa yürüyüşü ile anılacak
Topçu Yüzbaşı Mustafa Aker ve silah arkadaşları doğa yürüyüşü ile anılacak
Topçu Yüzbaşı Mustafa Aker ve silah arkadaşları doğa yürüyüşü ile anılacak

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Mustafa Ertuğrul, Yüzbaşı, Silah, Aker, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Topçu Yüzbaşı Mustafa Aker ve silah arkadaşları doğa yürüyüşü ile anılacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Topçu Yüzbaşı Mustafa Aker ve silah arkadaşları doğa yürüyüşü ile anılacak - Son Dakika
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