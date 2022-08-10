4 milyon kamu çalışanının ödemeleri HAVELSAN'a emanet - Son Dakika
Üye Girişi

4 milyon kamu çalışanının ödemeleri HAVELSAN'a emanet

10.08.2022 14:43

Toplantıdan görüntüler Protokolün imzalanması HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'ın açıklamaları Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın'ın açıklamaları4 milyon kamu çalışanının ödemeleri HAVELSAN'a emanet Hazine ve Maliye Bakanlığı ile HAVELSAN...

Toplantıdan görüntüler

Protokolün imzalanması

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar'ın açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın'ın açıklamaları

4 milyon kamu çalışanının ödemeleri HAVELSAN'a emanet

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile HAVELSAN arasında imzalanan iş birliği protokolüyle Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi yenilenecek ve kapsamı genişletilecek

Yeni sistemle işlemlerin kağıt ortamından çıkarılarak elektronik ortama taşınması sağlanacak, bu sayede bir bordro belgesinin eki olan banka listesinden aylık 80 bin sayfa kağıt tasarrufu yapılması bekleniyor

ANKARA - Kamu çalışanlarının ödemeleri için kullanılan elektronik sistem HAVELSAN tarafından yenilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen, yaklaşık 3,3 milyon memur ve sözleşmeli personelin maaş/ücret ve diğer ödemelerinin (ek ders, fazla çalışma, fiili hizmet ve benzeri) düzenlendiği Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi'nin (KPHYS) yenilenmesine yönelik çalışma yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile HAVELSAN arasında imzalanan iş birliği protokolü ile hayata geçirilmesi hedeflenen yeni sistemde, mevcut personele ilave olarak yaklaşık 600 bin işçi daha sisteme dahil olacak. Böylelikle ödeme yapılacak personel sayısı yaklaşık 4 milyona çıkacak. Ayrıca bu sistemin yaklaşık 200 kamu idaresine hitap etmesi bekleniyor.

Hayata geçirilmesi hedeflenen yeni sistemle işlemlerin kağıt ortamından çıkarılarak elektronik ortama taşınması sağlanacak. Bu sayede bir bordro belgesinin eki olan banka listesinden aylık 80 bin sayfa kağıt tasarrufu yapılması bekleniyor. Bunun yanı sıra atama, işe başlama ve terfi yazıları ile vekalet onayları, ikinci görev onayları, bordro gibi birçok ödeme emri ekine eklenen belge kağıt ortamından kurtarılacak.

İşlemlerin kağıt ortamından çıkarılmasıyla emek ve zamandan tasarruf sağlanacak. Yöneticilere ve karar destek sistemlerine daha sağlıklı veri sunulacak.

Ayrıca işçi ücretlerinin hesaplanabilmesi maksadıyla kamu kurumları tarafından edinilmiş programlara ödenen ücretlerden tasarruf edilecek.

KPHYS ile mevcut kamu personeline yönelik veri altyapısına kamu işçilerinin de dahil olmasıyla veri altyapısının genişletilmesi hedefleniyor.

Hayata geçirilecek yeni sistemle Hazine ve Maliye Bakanlığının sahip olduğu maaş/ücret ve diğer ödemelerle ilgili yeteneğin bir üst seviyeye çıkarılması planlanıyor.

"Entegre proje geliştirmede ileri düzeyde işler yapıyoruz"

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, protokole ilişkin, "Mühendislerimize de heyecan verici bir proje. Kamuda gerçekleştireceğimiz önemli projelerden birinin de aslında ilk adımları. Entegre proje geliştirmede oldukça ileri düzeyde işler yapıyoruz, öncü rolümüz var. İçişleri Bakanlığımızda gerçekleştirdiğimiz diğer projelerde de gerektiğinde entegre olabilecek yapıda mikro servis mimarisi, kurumsal mimari gibi yüksek teknolojiyi destekleyen ürünler geliştiriyoruz. Bizi tercih ettikleri için Hazine ve Maliye Bakanlığı'mıza teşekkür ederiz. Doğru bir iş yapısı oluştu. Hayırlı olmasını temenni ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Cebrail Taşkın da "Bilişim sistemleri ve yazılımlar insana benzer. İnsanlar doğarlar, gelişirler, büyürler ve ölürler. Mevcut yazılımımızın da ömrü neredeyse 15 yılını doldurmuştu ve yenilenmesine ihtiyaç vardı. Biz şu anda bu yenileme sürecini başlatıyoruz. Bugünden itibaren HAVELSAN ile Hazine ve Maliye Bakanlığı takımları tek bir takımdır. Bu projeyi bitirene kadar da bu takım ruhu devam edecek. Tüm çalışanlara başarılar diliyorum, projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
İstanbul Merkezli 8 İldeki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan 62 Kişiden 12'si Tutuklandı İstanbul Merkezli 8 İldeki Yasa Dışı Bahis Operasyonunda Gözaltına Alınan 62 Kişiden 12'si Tutuklandı Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Oda Başkanı Cebrail Top: 'Ssk ve Bağkur Prim Ödemeleri Esnafın Belini Büktü' Elazığ Bakkallar ve Tekel Bayileri Oda Başkanı Cebrail Top: 'Ssk ve Bağkur Prim Ödemeleri Esnafın Belini Büktü'
Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cebrail, Banka, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 4 milyon kamu çalışanının ödemeleri HAVELSAN'a emanet - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:18 Muharrem İnce: 6'sından biri çıkıp da ben bu Erdoğan'ı yenerim diyemiyor
14:49 AFAD'dan İstanbullulara kuvvetli yağış uyarısı: Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olun
14:47 Akhisarspor'da başkan adayı Mikail Aydın'ın getirdiği baklavayı yiyen 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı
14:47 Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'in evi terk ettiği iddiasını çok sert cevap: Artık saçmalayın, bizi rahat bırakın!
14:11 Türkiye bunu da gördü! Banu Parlak, "tek zaman bulduğum yer burası" deyip tuvalet ihtiyacını giderirken video paylaştı
14:59 CHP yurt dışı örgütlenme çalıştayı, yarın İstanbul'da başlıyor! Bülent Tezcan: Seçime yönelik çok ciddi çalışmalar yapılacak
14:34 Vali Yerlikaya'dan İstanbul için "turuncu" uyarı: Yağışların çok kuvvetli olması bekleniyor
13:44 Survivor ünlüsü Aleyna Kalaycıoğlu, yıldız futbolcu Cengiz Ünder ile yakalandı
13:40 Öfkeli veganlar, "hayvan sömürüsüne son" sloganlarıyla market basıp, reyondaki bütün sütleri yere döktü
13:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fiyatları düşürün" talimatı sonrası kooperatiflere ait marketlerde birçok ürüne indirim yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 15:46:03. #1.12#
SON DAKİKA: 4 milyon kamu çalışanının ödemeleri HAVELSAN'a emanet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement