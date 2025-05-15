Toprak Razgatlıoğlu Çekya\'da Yarıma Hazır

İSTANBUL, -TÜRKİYE'nin en yetenekli milli sporcularından Toprak Razgatlıoğlu, WorldSBK'nın 2025 sezonunda beşinci yarışına çıkıyor. Başarılı pilot, 16-18 Mayıs tarihleri arasında Çekya'da piste çıkacak.

RAZGATLIOĞLU: ÇEKYA'DA PODYUMLARLA DOLU BİR HAFTA GEÇMESİNİ İSTİYORUM

2025 sezonuna hızlı başlayan başarılı pilot, ROKiT BMW Motorrad takımıyla bu sezon da rekabeti üst seviyeye çıkarmak istiyor. Toprak, yarış hakkında, "Çekya'daki Autodrom Most'ta yarışacağım için heyecanlanıyım. Her yarış hafta sonunda podyum için mücadele etmek en büyük amacımız. Bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Takımım, mühendislerim, mekanikerlerim ve tüm ekip inanılmaz bir iş çıkarıyor. Onlara sonsuz güveniyorum. Birlikte daha nice başarılara imza atacağımıza eminim. Hedefimiz belli, sezon sonunda yeniden şampiyon olmak istiyorum" açıklamasını yaptı.

DÜNYA SUPERBİKE ŞAMPİYONASI'NIN 2025 SEZONU, 12 FARKLI PİSTTE 36 YARIŞTAN OLUŞACAK

Toprak'ın yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası, bu yıl 12 farklı pistte toplamda 36 yarıştan oluşacak. 1 superpole ve 2 ana yarış olmak üzere hafta sonları toplamda 3 yarış düzenlenecek. Şubat ayında Avustralya'daki Philip Island pistinde başlayan şampiyona, 16-18 Mayıs tarihleri arasında Çekya'da devam edecek ve Ekim ayında İspanya'daki Jerez pistinde son bulacak.

MOTORSPORLARI TARİHİNE GEÇTİ

Toprak Razgatlıoğlu'nun başarı yolculuğu, 2015 yılında Türkiye Superbike Şampiyonası'nda kazandığı zaferlerle başladı. Kendini sürekli geliştirip tecrübe kazanan başarılı pilot, 2018 yılında Dünya Superbike Şampiyonası'na adım attı. Dünya Superbike Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansıyla adından oldukça söz ettiren Toprak, 2021 ve 2024 sezonlarını şampiyonlukla taçlandırarak Türk motor sporları tarihine geçti. Toprak, bu zaferiyle Türkiye'nin uluslararası motosiklet yarışlarında kazandığı en prestijli şampiyonluklardan birini elde etti.