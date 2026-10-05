Topu seyircinin yüzüne atan Medvedev, Çin Açık'tan diskalifiye edildi - Son Dakika
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Topu seyircinin yüzüne atan Medvedev, Çin Açık'tan diskalifiye edildi

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Topu seyircinin yüzüne atan Medvedev, Çin Açık\'tan diskalifiye edildi
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Çin Açık yarı finalinde mücadele eden Novak Djokovic'in Daniil Medvedev ile karşılaştığı müsabakada Djokovic'in kazandığı sayı sonrası ortalık karıştı. Topu karşılayamamasına sinirlenen rakip oyuncu Medvedev, bir anlık sinirle topa gelişine vurdu ve bu top seyircinin gözüne geldi. Medvedev bu hareketiyle turnuvadan diskalifiye edildi. Novak Djokovic ise Beijing'de finale çıktı.

Çin Açık yarı finalinde Sırp raket Novak Djokovic ile karşı karşıya gelen Rus tenisçi Daniil Medvedev, kortta yaşanan skandal olay sonrası turnuvadan diskalifiye edildi.

MEDVEDEV ÖFKESİNE YENİK DÜŞTÜ

Mücadele sırasında kaybettiği bir sayının ardından sinirlerine hakim olamayan Medvedev, raketine sertçe vurarak topu tribünlere doğru gönderdi. Öfkeyle fırlatılan top, maçı izleyen bir taraftarın doğrudan yüzüne isabet etti.

TOP SEYİRCİYE GELİNCE HAKEMLER ACIMADI

Yüzüne top isabet eden taraftar, ilk müdahalenin ardından kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Karşılaşmanın hakemleri ise yaşanan bu tehlikeli olayın ardından kuralları işleterek Rus tenisçiyi doğrudan diskalifiye etti. Medvedev'in diskalifiye edilmesiyle birlikte maç tamamlanamazken, Novak Djokovic Çin Açık'ta adını finale yazdıran taraf oldu.

Çin Halk CumhuriyetiPekinTenisSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Topu seyircinin yüzüne atan Medvedev, Çin Açık'tan diskalifiye edildi - Son Dakika
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