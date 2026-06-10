Toronto'da Bosna Hersek Taraftarlarından Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Toronto'da Bosna Hersek Taraftarlarından Destek

Toronto\'da Bosna Hersek Taraftarlarından Destek
10.06.2026 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bosna Hersek taraftarları, Kanada'daki Dünya Kupası'nda takımlarını yalnız bırakmıyor.

ABD ve Meksika ile 2026 FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Kanada'da turnuva heyecanı günlük hayatta kendini göstermese de Toronto kentindeki yüzlerce Bosna Hersek taraftarı, takımlarını bir olsun yalnız bırakmıyor.

Kanada hükümetinin Vancouver'da 700 milyon, Toronto'da ise 400 milyon olmak üzere 1,1 milyar dolar yatırım yaptığı turnuvanın başlamasına sayılı saatler kala futbolun en büyük organizasyonunun sokaklara ya da günlük yaşama yansımaması dikkati çekiyor.

Ülkede yaşayan ya da açılış maçı için gelen yüzlerce Bosna Hersek taraftarı, turnuvada ikinci kez boy göstermeye hazırlanan ülkelerine bayraklarla, formalarla ve tezahüratlarla verdikleri destekle kentte Dünya Kupası atmosferini oluşturuyor.

Milli takımın antrenman yaptığı tesislere bayraklarla süsledikleri arabalarıyla her gün giden taraftarlar, kafileyi tesise gelişinde ve gidişinde yalnız bırakmıyor.

Aldin: "Dünyanın en büyük sahnesinde olmak güzel"

Aldin isimli Bosna Hersek taraftarı, 12 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'na geri döndüklerini belirterek, "Dünyanın en büyük sahnesinde olmak güzel. Beklentilere gelirsek, öncelikle burada olduğumuz için mutluyuz ama gerçekçi beklentim, bence iki maç kazanırız. Cuma günü Kanada'yı yeneceğimizi düşünüyorum." dedi.

İsviçre maçı için umutsuz konuşan Aldin, "Gerçekçi olmak gerekirse kaybedeceğimizi düşünüyorum. Ama Katar'ı yenebiliriz. İki galibiyet, bir mağlubiyet ve sonrasındaki her şey bonus olur. Son 32 turundaki maçı kazanabileceğimizi düşünüyorum. En fazla son 16 turunu görebiliriz ama burada olmamız bile başlı başına bir bonus ve sadece bu serüvenin tadını çıkarıyorum." diye konuştu.

Gruptaki ilk maçlarında Kanada'yı 2-1 yenecekleri tahmininde bulunan Aldin, golleri Tarik Muharemovic ve Kerim Alajbegovic'in atacağını kaydetti.

Ajla: "Son 32 turunu geçebileceğimizi umuyorum"

Ülkesini desteklemek için tesislere gelen Ajla, "Dürüst olmak gerekirse hiçbir beklentim yok. Bu bizim ikinci turnuvamız ve sadece oraya çıkıp eğlenmemizi istiyorum. Üzerimize hiç baskı kurmak istemiyorum. Ama son 32 turunu geçebileceğimizi umuyorum, bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bunun için gücümüz var." ifadelerini kullandı.

Kanada maçını statta izleyeceğini söyleyen Ajla, Edin Dzeko ve Esmir Bajraktarevic'in golleriyle 2-1 galibiyet tahmininde bulundu.

Amar: "Grubu ikinci sırada bitirebileceğimizi düşünüyorum"

Formasını giyerek takımına destek vermeye gelen Amar, gruptan çıkmak için iyi bir şansa sahip olduklarını belirterek, "Bir Kanadalı olarak iki ülkemin birbiriyle kapışmasını izlemek çılgınca olacak. İsviçre'nin zor olduğunu düşünüyorum ama Kanada'yı ve Katar'ı yenebileceğimizi, nihayetinde de grubu ikinci sırada bitirebileceğimizi düşünüyorum." şeklinde görüş belirtti.

Jasmina ise takımdan çok umutlu olduğunu belirterek, "Elemelerde çok büyük bir potansiyel gösterdik; ayrıca bence pek çok insan bizim bu kadar iyi oynamamızı beklemiyordu. Sonuçta elemeleri geçmeyi başardık ve İtalya'yı saf dışı bıraktık. Dürüst olmak gerekirse en azından grup aşamasını geçebileceğimiz konusunda çok umutluyum. Bizim için dua ediyorum ve takımımız için en iyisini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Toronto, Ekonomi, Kanada, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Toronto'da Bosna Hersek Taraftarlarından Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu Mezdeke Aynur cinayetinde şoke eden itiraf: Dansözlük yapması gururuma dokunuyordu
Burası Norveç değil Türkiye’nin doğusu Manzara hayran bıraktı Burası Norveç değil Türkiye'nin doğusu! Manzara hayran bıraktı
MHP’de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi MHP'de Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatları feshedildi
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i İmamoğlu üzerinden vurdu Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu
Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler Genç kadını çocuğunun yanında hem dövdüler hem de videoya çektiler
Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım Kılıçdaroğlu kurultay için ilk kez bu kadar net konuştu: Koltuk derdim yok, toplayacağım

11:32
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
LGS sınavına hazırlık nedeniyle 12 Haziran cuma günü okullar tatil edildi
11:31
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
Mobing kurbanı Irmak öğretmenin 9 dakikalık ses kaydı ortaya çıktı
10:49
AK Parti sahaya indi Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
AK Parti sahaya indi! Terörsüz Türkiye için il il toplantılar yapılıyor
10:32
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
Gaffar Okkan suikastında faillerin dosyası zaman aşımından düştü
10:11
Suudi Arabistan, İsrail’in saldırıları nedeniyle ABD’ye nota verdi
Suudi Arabistan, İsrail'in saldırıları nedeniyle ABD'ye nota verdi
10:05
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Tartışma yaratan fotoğrafla ilgili gerçek ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 12:01:26. #7.12#
SON DAKİKA: Toronto'da Bosna Hersek Taraftarlarından Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.