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"Toros Kaplanı" lakaplı Cengiz Elbeye, mezarı başında anıldı - Son Dakika

"Toros Kaplanı" lakaplı Cengiz Elbeye, mezarı başında anıldı

11.02.2022 16:31
"Toros Kaplanı" lakaplı Cengiz Elbeye, mezarı başında anıldı

Güreş tarihine adını altın harflerle yazdıran, Türk güreşinin efsane ismi 'Toros Kaplanı' lakaplı Kırkpınar Başpehlivanı Cengiz Elbeye, ölümünün 12. yılında mezarı başında dualarla anıldı.

Güreş tarihine adını altın harflerle yazdıran, Türk güreşinin efsane ismi 'Toros Kaplanı' lakaplı Kırkpınar Başpehlivanı Cengiz Elbeye, ölümünün 12. yılında mezarı başında dualarla anıldı.

Güreş camiası, Cengiz Elbeye'yi ölümünün 12. yılında mezarı başında andı. Korkutelili pehlivanlar ve pehlivan arkadaşları, Elbeye'nin unutmadıklarını bir kez daha gösterdiler. Merhum güreşçinin Paşa Mezarlığı'nda bulunan kabri başında dua eden Cengiz Elbeye Güreş Eğitim Merkezi Kulüp Başkanı Cevat Gündoğdu, "Geçmişimizi geleceğimize iyi anlatmalıyız. Onları unutmamalı, unutturmamalıyız. Hedefimiz, Antalya'dan Cengiz Elbeye ve Recep Gürbüz ustalarımız gibi güreş sporuna ismini altın harflerle yazdıracak pehlivanlar çıkarmak" dedi.

Anma programı sonrası Güreş Eğitim Merkezi önünde misafirlere yemek ikram edildi ve Cengiz Elbeye için dualar okundu. - ANTALYA

Toros Kaplanı lakaplı Cengiz Elbeye, mezarı başında anıldı
Toros Kaplanı lakaplı Cengiz Elbeye, mezarı başında anıldı
Toros Kaplanı lakaplı Cengiz Elbeye, mezarı başında anıldı
Toros Kaplanı lakaplı Cengiz Elbeye, mezarı başında anıldı

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Antalya, Güreş, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor 'Toros Kaplanı' lakaplı Cengiz Elbeye, mezarı başında anıldı - Son Dakika Spor


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