Toroslar Belediyesi Milli Bocce Sporcusu Mehmet Can Yakın Dünya 3\'üncüsü

Spor

Toroslar Belediyesinin milli Bocce Sporcusu Mehmet Can Yakın, dünya 3'üncüsü oldu.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, milli sporcu Yakın, 6-12 Mayıs arasında Fransa'nın Saint-Vulbas şehrinde gerçekleştirilen Dünya Erkekler ve Miks Bocce Volo Şampiyonası'nda; iki ayrı disiplinde, iki dünya 3.lüğünü elde ederek bronz madalya kazandı.

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, şampiyonada Toroslar'ın adını dünyaya duyuran ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden başarılı sporcuyu ve antrenör Niyazi Kutlay'ı tebrik etti.

Başkan Yıldız, "Bocce sporcumuz Mehmet Can, ülkemize ve kentimize madalyalar kazandırmaya devam ediyor. Dünya şampiyonasında iki ayrı disiplinde derece alarak, bizlere bu gururu yaşattığı için kendisini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - MERSİN