TOSFED, F2 ve F3'ün F1 Türkiye GP programında İstanbul Park'ta yarışacağını açıkladı - Son Dakika
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TOSFED, F2 ve F3'ün F1 Türkiye GP programında İstanbul Park'ta yarışacağını açıkladı

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TOSFED'e göre Formula 2 ve Formula 3, 1-3 Ekim 2027'deki Formula 1 Türkiye Grand Prix programında İstanbul Park'ta yarışacak. TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, genç sporcuların Turkish Grand Prix hafta sonunda kendi pistlerinde yarışmasını temenni ettiklerini belirtti.

Formula 2 ve Formula 3 yarışları, Formula 1 Türkiye Grand Prix kapsamında TOSFED İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre Formula 2 ve Formula 3 serileri, 1-3 Ekim 2027 tarihlerinde düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'nin programında yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1'in Türkiye'ye dönüş sürecinde Formula 2 ve Formula 3 destek serilerinin de İstanbul'da yapılmasını özellikle istediklerini belirterek "Beş yıllık kontrat dönemimizde, bizim genç sporcularımızın da Turkish Grand Prix hafta sonunda kendi pistimizde, dolu tribünler önünde yarıştığını görmeyi temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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