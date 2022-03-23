Tosyaspor 1. Amatörlig final maçına şampiyonluk parolası ile çıkıyor - Son Dakika
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Tosyaspor 1. Amatörlig final maçına şampiyonluk parolası ile çıkıyor

23.03.2022 12:07
Tosyaspor 1. Amatörlig final maçına şampiyonluk parolası ile çıkıyor

Kastamonu 1. Amatör Ligi Play-Off final maçında Kastamonu Ormanspor ile karşılaşacak olan Tosyaspor, şampiyonluğu hedefliyor.

Kastamonu 1. Amatör Ligi Play-Off final maçında Kastamonu Ormanspor ile karşılaşacak olan Tosyaspor, şampiyonluğu hedefliyor.

Kastamonu 1. Amatör Ligi Play-Off final maçı 26 Mart 2022 Cumartesi günü saat 13: 30 'da Kastamonu Ormanspor ile Tosyaspor arasında oynanacak. Kastamonu Gazi Stadyumunda karşı karşıya gelecek Kastamonu Ormanspor ile Tosyaspor, şampiyonluk için mücadele edecek. Final maçı öncesi Tosyaspor Başkanı Sefa Abayın ve Antrenör Ferit Yücebıyık açıklamalarda bulundu.

Tosyaspor taraftarlarını maça davet eden Başkan Sefa Abayın, "Bu süreçte yönetim, hocalarımız ve takım oyuncularımız adeta bir aile olduk. Çok zorlu süreçlerden geçerek bu maça geldik. Final maçına gelene kadar öncelikle Tosyalı sporseverlerin ve Belediye Başkanımız Volkan Kavaklıgil'in desteğini her zaman yanımızda hissettik. Cumartesi günü oynayacağımız maçı kazanarak Bölgesel Amatör Ligine çıkma yolunda önemli bir adım atacağız. Dediğim gibi 10 haftalık lig periyodunda rakibimizle iki defa karşılaştık birini onlar kazandı birini biz kazandık. İnşallah Cumartesi günü oynayacağımız final maçını da kazanacağız. Bizim her maç öncesi bir sloganımız vardı; 'sen yoksan biz bir eksiğiz' diye. İnşallah final maçında Kastamonu Ormanspor'u centilmence geçecek, bir maçta taraftarlarımızın da desteği ile yenip şampiyonluk turu atacağız. Hedefimiz daha önce Bölgesel Amatör Lig'de olan Tosyasporu ait olduğu yere taşımak. Bu yola çıkarken biz buna inandık Tosyaspor taraftarı buna inandı kar kış demeden soğuk hava şartlarına rağmen iç maçlarda olsun, deplasman maçlarında olsun takımlarına her zaman destek oldular" dedi.

Tosyaspor Antrenörü Ferit Kocabıyık ise yaptığı değerlendirmede, "Başkanımızın açıklamalarında söylediği gibi lig maratonunda rakibimiz ile iki defa karşılaştık. Bir onlar bir biz kazandık. Cumartesi günü final maçı öncesi hocalarımız Erol Gücük ve Cengiz Kasap ile rakibimiz Kastamonu Ormanspor'u detaylıca analiz ettik. Hangi bölgelerde güçlüler nerelerde zafiyetleri var çok iyi biliyoruz. Şu an için takımımızda eksik veya cezalı oyuncumuz yok. Tosyaspor olarak başta taraftarlarımız ve yöneticilerimiz olmak üzere bizler ve oyuncularımız maça hazırız. Tosyaspor her zaman böyle final maçlarını oynamış ve o tecrübeye sahip bir takım. Maçın stresini ve kaldırabilecek ve oyun zekası ile maçı alabilecek teknik bir kadroya ve oyuncu grubuna sahibiz. Rakibiz Kastamonu Ormanspor ile karşılaştığımız her iki maçta futbol kalitesini gösteren takım biz olduk. İnşallah cumartesi günü oynayacağımız final maçında taraftarımızın desteği ile oynayacağımız güzel futbol sonrası maçı kazanacağız" diye konuştu. - KASTAMONU

Tosyaspor 1. Amatörlig final maçına şampiyonluk parolası ile çıkıyor
Tosyaspor 1. Amatörlig final maçına şampiyonluk parolası ile çıkıyor

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Kastamonu, Cumartesi, Play Off, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Tosyaspor 1. Amatörlig final maçına şampiyonluk parolası ile çıkıyor - Son Dakika


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