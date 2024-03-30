Tottenham, Luton Town'ı 2-1 yenerek galibiyet hasretine son verdi

İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Tottenham, sahasında Luton Town'ı 2-1 yendi.
Tottenham Hotspur Stadı'nda oynanan mücadelenin 3. dakikasında rakip fileleri havalandıran Tahith Chong, konuk ekibi 1-0 öne geçirdi.
Rakibine 51. dakikada Issa Kabore'nin kendi kalesine ve 86. dakikada Son Heung-min'in attığı gollerle cevap veren Tottenham, 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazandı.
İlk 4'e girerek Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Tottenham, bu galibiyetle puanını 56 yaptı. Galibiyet hasreti 9 maça çıkan düşme hattındaki Luton Town, 22 puanda kaldı.
Günün diğer öne çıkan maçında Chelsea, 10 kişi kalan Burnley karşısında 2-2'lik beraberliğe razı oldu. Milli futbolcu Enes Ünal'ın 85. dakikada oyuna dahil olduğu mücadelede Bournemouth, Everton'ı 2-1 mağlup etti. Newcastle United'ın 3-1 geriye düşmesine rağmen West Ham United'ı 4-3 yendiği haftada, Sheffield United ile Fulham 3-3 ve Nottingham Forest ile Crystal Palace 1-1 berabere kaldı.
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