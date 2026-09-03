Tour of İstanbul 2026, Silivri'den start aldı ve 16 takım 107 sporcu pedal çevirdi

10 ülkeden 16 takım ve 107 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Tour Of İstanbul 2026, Silivri-Çatalca etabıyla başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteği ve Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun organizasyonuyla İstanbul Valiliği koordinasyonunda, ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ve Shimano'nun katkılarıyla düzenlenen Tour of İstanbul 2026, Silivri'den verilen startla başladı.

UCI Europe Tour 2.1 takviminde yer alan uluslararası yol bisikleti yarışı, 3-6 Eylül tarihleri arasında dört etapta gerçekleştirilecek. İstanbul'un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini dünyaya taşıyan organizasyonda 10 ülkeden 16 takım ve 107 sporcu mücadele ediyor. Tour of İstanbul 2026'nın ilk gününde sporcular, 148,5 kilometrelik Silivri-Çatalca etabında pedal çeviriyor. Yarışın startı, Silivri Kaymakamı Murat Eren, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Sedat Fırat ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Onur Şahin tarafından verildi.

Dört gün boyunca devam edecek organizasyon; Silivri ve Çatalca'nın ardından Şile, Fatih ve Beykoz'da gerçekleştirilecek etaplarla İstanbul'un farklı yüzlerini uluslararası bisiklet dünyasının gündemine taşıyacak. Yarış, 6 Eylül'de Beykoz'da düzenlenecek 7,5 kilometrelik bireysel zamana karşı etabıyla sona erecek.

Emin Müftüoğlu: "İstanbul'un gücünü bisiklet aracılığıyla dünyaya taşıyoruz"

Yarışın başlamasının ardından organizasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Tour of İstanbul, sportif rekabetin yanı sıra İstanbul'un tarihi mirasını, doğal güzelliklerini ve marka değerini dünyaya taşıyan önemli bir organizasyon. 4. kez düzenlediğimiz yarışta dünya bisikletinin güçlü takımlarını ve sporcularını İstanbul'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Dört gün boyunca İstanbul'un farklı bölgelerinde yaşanacak mücadeleyle hem bisiklet sporunun gelişimine hem de ülkemizin uluslararası tanıtımına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Organizasyonumuza destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, yarışan sporcularımıza başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.