Tour of Samsun 2026 Bisiklet Yarışları’nda Ramazan Yılmaz birinci oldu - Son Dakika
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Tour of Samsun 2026 Bisiklet Yarışları’nda Ramazan Yılmaz birinci oldu

Tour of Samsun 2026 Bisiklet Yarışları’nda Ramazan Yılmaz birinci oldu
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılan final etabını da kazanan 21 yaşındaki Ramazan Yılmaz, Tour of Samsun 2026'da dört etabın tamamını ve genel klasmanı birinci tamamladı.

Samsun'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen Tour of Samsun 2026'nın final etabını da kazanan 21 yaşındaki Konya Büyükşehir Belediyespor sporcusu Ramazan Yılmaz, dört etabın tamamını birinci tamamlayarak yarışa damgasını vurdu.

UCI 2.2 kategorisindeki Tour of Samsun 2026'nın 146,3 kilometrelik Samsun-Samsun etabı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirildi. Yağışlı havada başlayan yarışta UCI komiserleri, sporcu güvenliğini gözeterek sprint kapısının iptal edilmesine karar verdi. Peloton, 66. kilometreye kadar toplu halde ilerledi.

Bu noktadan sonra Spor Toto Cycling Team'den Eren Baki Doğan tek başına atağa kalkarak kaçışa geçti. 85. kilometrede farkını 1 dakikanın üzerine çıkaran Doğan, öndeki konumunu bir süre daha korudu. Ancak 90. kilometreden itibaren pelotonun temposu arttı. Başta Ramazan Yılmaz'ın takımı Konya Büyükşehir Belediyespor olmak üzere pelotonun çalışmasıyla kaçış grubu yakalandı.

Kaçışın sona ermesinin ardından yarış toplu sprint finaline gitti. Son düzlükte bir kez daha en hızlı isim Ramazan Yılmaz oldu. Yılmaz, böylece Tour of Samsun'un dört etabının tamamını kazanarak organizasyonda tarihi bir başarıya imza attı.

Tour of Samsun 2026'da dört etabın tamamını kazanan Ramazan Yılmaz, genel klasmanı da zirvede tamamladı. Yılmaz ayrıca puan ve gençler klasmanlarında da birinci oldu.

Kaynak: İHA

Ramazan Yılmaz, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tour of Samsun 2026 Bisiklet Yarışları’nda Ramazan Yılmaz birinci oldu - Son Dakika

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